Українська примадонна: що побачили у квартирі діви кіно Людмили Гурченко (фото)
Меморіальна оселя легендарної акторки досі приваблює шанувальників: там розкіш поєднується з театральною еклектикою, а кожна річ має власну історію.
Квартира зірки радянського кіно Людмили Гурченко й понад десятиліття після її смерті викликає щирий інтерес. Архівні кадри та візити до меморіального простору дають змогу побачити, як жила акторка, чий стиль і шарм визначали ціле покоління. За життя вона славилася вишуканим, трохи театральним смаком, і помешкання зберегло цю атмосферу. Фокус публікує унікальні кадри.
Інтер'єр квартири української примадонни Людмили Гурченко вражає з порогу. Просторі кімнати прикрашають старовинні килими, вишукані меблі та картини, а загальне враження – класичний європейський шик, приправлений еклектикою.
Окремо привертає увагу обідня зона з круглим столом, сервірованим за найкращими традиціями світського прийому. Неподалік стоїть старовинне піаніно, довкола якого розмістили портрети й світлини господині.
Особисті речі Гурченко
Особливе місце в апартаментах посідають гардероб та особисті речі акторки. Гурченко добре розумілася на ароматах. У її колекції були Chanel Nº19, YSL, Madam Rochas.
У спальні на манекені виставлене знамените пальто, у якому акторка з'явилася в кліпі з Борисом Моїсеєвим. Поруч розкішні сценічні костюми з пір'ям і вишивкою.
Акторка із завзяттям збирала фігурки янголят-купідонів. Вони прикрашали навіть ванну кімнату, символізуючи легкість, романтику й світло.
Кожен куточок квартири відображає багатогранну натуру Гурченко, яка й у побуті залишалася великою акторкою та перетворила власне житло на справжній витвір мистецтва.
Людмила Гурченко і Україна
Людмила Гурченко народилася в Харкові й неодноразово говорила про особливий зв'язок з Україною. У 2006 році акторка назвала себе "патріоткою України", а в 2010-му під час візиту до Києва заявила: "Моя єдина і справжня батьківщина – Україна".
Про рідне місто вона згадувала з теплом. "Коли я проїжджаю [у Харків], неодмінно дивлюся у вікно – у мене там душа залишилася", – зізнавалася Людмила Гурченко. Вона вчилася в українській школі, знала мову, співала українські пісні, а про Харків та Україну багато писала у спогадах. Акторка померла у 2011 році.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Телеведуча Марічка Падалко вперше показала свій заміський будинок та розповіла історію його зведення.
- Український ведучий Слава Соломка поділився, як виглядає його квартира зсередини.
Крім того, королева Троєщини Анетта Барсівна показала свою квартиру за $250 тисяч.