Українська примадонна: що побачили у квартирі діви кіно Людмили Гурченко (фото)

Меморіальна оселя легендарної акторки досі приваблює шанувальників: там розкіш поєднується з театральною еклектикою, а кожна річ має власну історію.

Квартира зірки радянського кіно Людмили Гурченко й понад десятиліття після її смерті викликає щирий інтерес. Архівні кадри та візити до меморіального простору дають змогу побачити, як жила акторка, чий стиль і шарм визначали ціле покоління. За життя вона славилася вишуканим, трохи театральним смаком, і помешкання зберегло цю атмосферу. Фокус публікує унікальні кадри.

Інтер'єр квартири української примадонни Людмили Гурченко вражає з порогу. Просторі кімнати прикрашають старовинні килими, вишукані меблі та картини, а загальне враження – класичний європейський шик, приправлений еклектикою.

Квартира Людмили Гурченко Фото: Instagram Квартира Людмили Гурченко Фото: Instagram

Окремо привертає увагу обідня зона з круглим столом, сервірованим за найкращими традиціями світського прийому. Неподалік стоїть старовинне піаніно, довкола якого розмістили портрети й світлини господині.

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Особисті речі Гурченко

Особливе місце в апартаментах посідають гардероб та особисті речі акторки. Гурченко добре розумілася на ароматах. У її колекції були Chanel Nº19, YSL, Madam Rochas.

Квартира Людмили Гурченко

У спальні на манекені виставлене знамените пальто, у якому акторка з'явилася в кліпі з Борисом Моїсеєвим. Поруч розкішні сценічні костюми з пір'ям і вишивкою.

Акторка із завзяттям збирала фігурки янголят-купідонів. Вони прикрашали навіть ванну кімнату, символізуючи легкість, романтику й світло.

У спальні збереглось багато костюмів акторки Фото: Instagram У спальні збереглось багато костюмів акторки Фото: Instagram

Кожен куточок квартири відображає багатогранну натуру Гурченко, яка й у побуті залишалася великою акторкою та перетворила власне житло на справжній витвір мистецтва.

Ванна кімната Людмили Гурченко Фото: Instagram

Людмила Гурченко і Україна

Людмила Гурченко народилася в Харкові й неодноразово говорила про особливий зв'язок з Україною. У 2006 році акторка назвала себе "патріоткою України", а в 2010-му під час візиту до Києва заявила: "Моя єдина і справжня батьківщина – Україна".

Про рідне місто вона згадувала з теплом. "Коли я проїжджаю [у Харків], неодмінно дивлюся у вікно – у мене там душа залишилася", – зізнавалася Людмила Гурченко. Вона вчилася в українській школі, знала мову, співала українські пісні, а про Харків та Україну багато писала у спогадах. Акторка померла у 2011 році.

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