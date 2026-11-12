Діва кіно Людмила Гурченко: що відомо про складні стосунки з донькою і де її онуки (фото)

Радянській і російській акторці, родом із Харкова, Людмилі Гурченко сьогодні, 12 листопада, мав би виповнитися 91 рік. Втім, артистка померла у 2011 році. Вона мала насичене та цікаве життя: шість разів виходила заміж, але в неї була лише одна дитина. Однак стосунки із донькою у кінозірки були непрості.

В одному з інтерв’ю Людмила Марківна казала, що її донька Марія навчилася жити без неї. І це правда, бо інших варіантів у дівчинки не було. Чому стосунки Гурченко та Маші були напруженими – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Непрості стосунки із донькою

Насправді Людмила Марківна мало часу проводила із донькою через те, що Маша виросла зовсім не схожою на свою матір. Спочатку Гурченко намагалася зробити з дівчинки свою копію: записувала її на танці, до школи фігурного катання, наймала викладача з вокалу.

Втім, виявилось, що Маша не мала музичного слуху, а також почуття ритму. Через це Гурченко розчарувалася у доньці. Їй було незрозуміло, як можна жити без амбіцій.

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Донька акторки не користувалася косметикою, відмовлялася від яскравих кофтинок і взуття на підборах. Пізніше Маша навіть перефарбувала волосся в темний колір, ніби на зло маминим то світлим, то рудим локонам.

Зрештою, Гурченко змирилася з тим, що донька не піде за її прикладом. Втім, вона обрала для доньки професію косметолога. Маша закінчила медичне училище, але будувати кар’єру не стала, присвятивши себе домашнім турботам, чоловікові та дітям.

Так, Маша вийшла заміж за свого однокласника Олександра Корольова. Людмила Марківна відкрито не була проти вибору доньки, але стосунки із зятем у неї завжди були напруженими.

Марія — донька Гурченко Фото: російські ЗМІ

Онуки Гурченко

У Людмили Марківни народились онуки, яких Маша назвала на честь своїх бабусі й дідуся — Марком та Оленою. Хлопчик був улюбленцем Гурченко. Вона не шкодувала ні грошей, ні часу для онука: постійно давала йому кишенькові кошти і брала із собою на гастролі за кордон.

Акторка бачила у Маркові великий акторський потенціал і мріяла допомогти йому вступити до театрального училища. Однак у підлітковому віці хлопець потрапив у погану компанію. Тоді ходили чутки, що він захопився забороненими речовинами, і його довелося рятувати.

Людмила Марківна витратила майже всі свої заощадження, щоб відправити онука навчатися до Англії. Взимку, 1998-го року, Марк приїхав на канікули до Москви. А 14 грудня раптово помер.

Ймовірною причиною стало передозування наркотиками. Журналісти стверджували, що в трагедії Гурченко звинувачувала доньку, мовляв, саме через неї сталося горе.

Онук Гурченко Фото: російські ЗМІ

Як зараз виглядає онучка Гурченко — Олена

Онучка Гурченко Фото: російські ЗМІ Онучка Гурченко Фото: російські ЗМІ

Стосунки із донькою стали ще гіршими

Через рік після смерті онука стосунки в родині остаточно зруйнувалися. У них почалася судова тяганина через квартиру в центрі Москви, яку Маша успадкувала від своєї бабусі Олени. Людмила Марківна раптово заявила, що гроші на квартиру давала вона, а отже, і прав на неї має більше.

Зрештою, суд поділив квартиру навпіл, але акторку це не влаштовувало. Вона запропонувала доньці викупити її частку, але Маша відмовилася укладати угоду. Гурченко подала зустрічний позов.

Судові розгляди затягнулися на кілька років. У підсумку Маша переписала на матір свою частку й зажадала, щоб та назавжди залишила її в спокої.

Донька Гурченко Фото: російські ЗМІ

Смерть доньки

8 листопада 2017 року донька Людмили Гурченко померла. Її знайшли мертвою у під’їзді будинку. Тіло жінки виявила донька Олена, яка й викликала швидку допомогу.

Марію поховали поряд з матір’ю на Новодівочому кладовищі у Москві.

Донька Гурченко Фото: російські ЗМІ

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Квартира зірки радянського кіно Людмили Гурченко й понад десятиліття після її смерті викликає щирий інтерес. Архівні кадри та візити до меморіального простору дають змогу побачити, як жила акторка, чий стиль і шарм визначали ціле покоління.

Голлівудська акторка Памела Андерсон привернула увагу мережі своїм незвичним образом, схожим на Людмилу Гурченко.

До речі, стало відомо, як у Москві прощалися із Гурченко.