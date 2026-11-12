Украинка показала, как живется беженцам в самой багатой стране ЕС

Женщина по имени Янина показала, как принимают переселенцев из Украины в одной из самых богатых стран Европейского Союза. По её словам, в лагере есть всё необходимое для жизни, хотя условия довольно аскетичные.

Украинка провела небольшую экскурсию по своему жилью, показав двухъярусную кровать, на которой она разместилась вместе с сыном. Также для каждого предусмотрены полочки для одежды и личных вещей. Ее видео опубликовано в TikTok (@janinaenergy).

"В таких условиях мы будем жить, пока не определится место нашего постоянного проживания. Когда мы приехали, мы были в одном лагере, а теперь – в этом", – рассказывает украинка.

По её словам, там есть зона для детей, а также душевые кабины и туалеты. Предусмотрено трехразовое питание, а также чай и кофе.

"Здесь есть всё, что нужно… Это такой большой спортивный зал, которым уже никто не пользуется", – подытоживает женщина.

Она говорит, что к ним относятся очень заботливо. Поскольку в лагере много людей, то большую часть времени они с сыном гуляли на природе, наслаждаясь местными пейзажами. Им очень понравились уютные домики, парки, живописные улочки и тропинки, где можно увидеть даже водопады.

Под видео накопилось несколько сотен комментариев, но автор видео не вступает в дискуссию.

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