Українка показала, як живеться біженцям у найбагатшій країні ЄС

Жінка, яку звуть Яніна, показала, як приймають переселенців з України в одній із найбагатших країн Європейського Союзу. За її словами, у таборі є все необхідне для життя, хоча умови достатньо аскетичні.

Українка провела невелику екскурсію своїм помешканням, показавши двоярусне ліжко, де вона розмістилася разом із сином. Також для кожного передбачені полички для одягу та особистих речей. Її відео опубліковано у TikTok (@janinaenergy).

"У таких умовах ми проживатимемо, поки не визначиться місце нашого постійного проживання. Ми, коли приїхали, то були в одному таборі, а тепер в цьому", – розповідає українка.

За її словами, там є простір для дітей, а також душові кабіни та туалети. Передбачено триразове харчування, а також чай і кава.

"Є все, що потрібно… Це такий великий спортивний зал, яким уже не користуються", – резюмує жінка.

Вона каже, що ставлення до них дуже турботливе. Оскільки у таборі багато людей, то більшість часу вони з сином гуляли на природі, насолоджуючись місцевими краєвидами. Їм дуже сподобалися затишні будиночки, парки, мальовничі вулички та стежки, де можна побачити навіть водоспади.

Під відео назбиралося кілька сотень коментарів, але авторка відео не вступає у дискусію.

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