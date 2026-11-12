"Я недовольна": народная артистка Украины пожаловалась на мизерную пенсию

69-летняя украинская певица и народная артистка Светлана Белоножко эмоционально высказалась о пенсиях в Украине.

В рамках проекта "Наедине с гламуром" вдова Виталия Белоножка рассказала о своей пенсии, но не стала называть её сумму. Ранее она говорила, что та превышает 11 тысяч гривен.

Светлана Белоножко — о мизерной пенсии

По словам Светланы, достойную пенсию заслуживают не только артисты, но и все люди, которые годами работали на государство и платили здесь налоги.

"Если учесть, что у людей пенсия по 2–3 тысячи, то я, наверное, могла бы быть довольна. Но считаю, что это позор, даже для тех людей, кто работал в колхозах, на производстве, и для научных работников… Когда они говорят, что у них пенсия 3–4–5–6 тысяч — я считаю, что это большая беда. Как можно так относиться к людям, которые работают на эту страну? Самое большое богатство страны — это её люди, которые работают и платят налоги. За людей нужно бороться. Нужно отдавать им должное", — убеждена народная артистка.

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Светлана Белоножко Фото: Instagram

Недовольна за коллег

В частности, вдова Виталия Белоножка считает выплаты недостаточными, учитывая многолетний стаж работы в различных сферах, хотя и не стала называть конкретную сумму.

"Считаю, что это — недостойная пенсия, и не только у меня. Столько мы проработали, отдали здоровье, столько творческих путей прошли и налоги платили: начинала с телевидения и заканчивала театром, а потом — собственный творческий путь… Как можно получать такую пенсию? Я считаю, что это недостойные пенсии — не только у меня, но и у всех моих коллег. Но им стыдно назвать её недостойной, и они говорят, что довольны. А я недовольна: за себя и за них", — подчеркнула Светлана.

Ранее Белоножко говорила, что получала пенсию в размере 11 600 грн. По словам артистки, ей следовало бы платить хотя бы тысячу долларов.

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