"Я незадоволена": народна артистка України поскаржилася на мізерну пенсію

69-річна українська співачка та народна артистка Світлана Білоножко емоційно висловилася про пенсії в Україні.

На проєкті "Наодинці з Гламуром" вдова Віталія Білоножка заговорила про свою пенсію, але не стала називаюти її суму. Раніше вона казала, що це понад 11 тисяч гривень.

Світлана Білоножко — про мізерну пенсію

За словами Світлани, на гідні пенсії заслуговують не лише артисти, а всі люди, які роками працювали на державу та сплачували тут податки.

"Якщо рахувати те, що у людей пенсія по 2–3 тисячі, то я, мабуть, могла б бути задоволеною. Але вважаю, що це сором, навіть для тих людей, хто в колгоспах працював, і на виробництвах, і вони наукові працівники… Коли вони кажуть, що у них пенсія 3-4-5-6 тисяч — я вважаю, що це велика біда. Як можна так ставитися до людей, які працюють на цю країну. Найбільше багатство країни — це її люди, які працюють і сплачують податки. За людей треба боротися. Треба їм віддавати данину", — переконана народна артистка.

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Світлана Білоножко Фото: Instagram

Незадоволена за колег

Зокрема, вдова Віталія Білоножка вважає виплати недостатніми з огляду на багаторічну роботу в різних сферах, хоча не стала називати конкретну суму.

"Вважаю, що це — недостойна пенсія, не лише у мене. Стільки ми пропрацювали, віддали здоров’я, стільки пройдено шляхів творчих, і податки сплачували, починала з телебачення і закінчувала театром, а потім власний творчий шлях… Як можна мати таку пенсію? Я вважаю, це негідні пенсії ну тільки в мене, в усіх моїх колег. Але їм соромно назвати її недостойною і кажуть, що задоволені. А я незадоволена: за себе і за них", — наголосила Світлана.

Раніше Білоножко говорила, що отримувала 11 600 грн пенсії. За словами артистки, їй варто було б платити хоча б тисячу доларів.

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