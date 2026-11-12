Алла Пугачева удивила внезапным похудением: "Годы берут свое" (фото)

77-летняя российская певица Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми живёт на Кипре. Недавно папарацци заметили пару на прогулке и сняли их на камеру. Внешний вид артистки удивил поклонников.

Соответствующие фото были опубликованы на странице в Instagram. В комментариях отметили, что в последнее время Алла Борисовна сильно похудела и выглядит уставшей. Подробнее об этом — расскажет Фокус.

Как выглядят Пугачева и Галкин

На днях Пугачеву заметили в Лимасоле на прогулке с мужем Максимом. Артистка в компании возлюбленного с удовольствием позировала папарацци. Для выхода в свет она выбрала белую блузку и тёмный низ. Образ звезда дополнила массивными солнцезащитными очками на цепочке.

"Новая встреча с Аллой. Лимасол, 2026", — подписал снимки поклонник Пугачевой.

Как сейчас выглядят Галкин и Пугачева Фото: Instagram Как сейчас выглядят Галкин и Пугачева Фото: Instagram

Пользователи сети заметили, что в последнее время Алла Борисовна сильно похудела и выглядит уставшей.

Видео дня

"Как-то сильно похудела";

"Выглядит моложе, но годы берут своё";

"Для своих лет выглядит неплохо, но и не слишком хорошо";

"Устала от этой жизни, по лицу видно".

Алла Пугачева на Кипре Фото: Instagram

Где сейчас Пугачева и Галкин

Интересно, что Галкин и Пугачева поженились в 2011 году. Вместе с детьми, Гарри и Лизой, супруги уехали из России вскоре после начала полномасштабного вторжения. Причиной отъезда стала публичная позиция юмориста, выступившего против российских властей. Певица поддержала его.

Сначала семья переехала в Израиль, а позже перебралась на Кипр.

Семья Пугачевой Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Алла Пугачева на новом фото позировала в коротких черных шортах. Артистка продемонстрировала свою стройную фигуру.

Знаменитость прокомментировала возможность своего визита в Украину. На музыкальном фестивале в Латвии певица заявила о готовности приехать в Киев, если получит соответствующее приглашение.

Кстати, в сети появились фотографии Пугачевой, на которых заметили, что её левая рука перевязана. Окружение звезды отреагировало на травму знаменитости.