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Алла Пугачева удивила внезапным похудением: "Годы берут свое" (фото)

Галкин и Пугачева сейчас — фото
Алла Пугачева и Максим Галкин | Фото: Instagram

77-летняя российская певица Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми живёт на Кипре. Недавно папарацци заметили пару на прогулке и сняли их на камеру. Внешний вид артистки удивил поклонников.

Соответствующие фото были опубликованы на странице в Instagram. В комментариях отметили, что в последнее время Алла Борисовна сильно похудела и выглядит уставшей. Подробнее об этом — расскажет Фокус.

Как выглядят Пугачева и Галкин

На днях Пугачеву заметили в Лимасоле на прогулке с мужем Максимом. Артистка в компании возлюбленного с удовольствием позировала папарацци. Для выхода в свет она выбрала белую блузку и тёмный низ. Образ звезда дополнила массивными солнцезащитными очками на цепочке.

"Новая встреча с Аллой. Лимасол, 2026", — подписал снимки поклонник Пугачевой.

Максим Галкин и Алла Пугачева
Как сейчас выглядят Галкин и Пугачева
Фото: Instagram
Максим Галкин и Алла Пугачева
Как сейчас выглядят Галкин и Пугачева
Фото: Instagram

Пользователи сети заметили, что в последнее время Алла Борисовна сильно похудела и выглядит уставшей.

Видео дня
  • "Как-то сильно похудела";
  • "Выглядит моложе, но годы берут своё";
  • "Для своих лет выглядит неплохо, но и не слишком хорошо";
  • "Устала от этой жизни, по лицу видно".
Как сейчас выглядит Пугачева
Алла Пугачева на Кипре
Фото: Instagram

Где сейчас Пугачева и Галкин

Интересно, что Галкин и Пугачева поженились в 2011 году. Вместе с детьми, Гарри и Лизой, супруги уехали из России вскоре после начала полномасштабного вторжения. Причиной отъезда стала публичная позиция юмориста, выступившего против российских властей. Певица поддержала его.

Сначала семья переехала в Израиль, а позже перебралась на Кипр.

Галкин и Пугачева с детьми
Семья Пугачевой
Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

  • Алла Пугачева на новом фото позировала в коротких черных шортах. Артистка продемонстрировала свою стройную фигуру.
  • Знаменитость прокомментировала возможность своего визита в Украину. На музыкальном фестивале в Латвии певица заявила о готовности приехать в Киев, если получит соответствующее приглашение.

Кстати, в сети появились фотографии Пугачевой, на которых заметили, что её левая рука перевязана. Окружение звезды отреагировало на травму знаменитости.