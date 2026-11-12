Алла Пугачова налякала раптовим схудненням: "Роки беруть своє" (фото)

77-річна російська співачка Алла Пугачова разом із чоловіком Максимом Галкіним і дітьми живе на Кіпрі. Нещодавно папараці помітили пару на прогулянці і засняли їх на камеру. Зовнішній вигляд артистки здивував шанувальників.

Відповідні фото оприлюднили на сторінці в Instagram. У коментарях зазначили, що останнім часом Алла Борисівна сильно схудла і виглядає стомленою. Детальніше про це – розповість Фокус.

Який вигляд мають Пугачова і Галкін

Днями Пугачову помітили у Лімасолі на прогулянці з чоловіком Максимом. Артистка у компанії коханого із задоволенням позувала папараці. Для виходу у світ вона обрала білу блузку та темний низ. Світ аутфіт зірка доповнила масивними сонцезахисними окулярами на ланцюжку.

"Нова зустріч з Аллою. Лімасол, 2026", – підписав знімки шанувальник Пугачової.

Як зараз виглядають Галкін і Пугачова Фото: Instagram Як зараз виглядають Галкін і Пугачова Фото: Instagram

Користувачі мережі помітили, що останнім часом Алла Борисівна сильно схудла і виглядає втомленою.

Видео дня

"Якась сильно схудла";

"Молодиться, але роки беруть своє";

"Для своїх років виглядає непогано, але й не надто добре";

"Втомилася від цього життя, по обличчю видно".

Алла Пугачова на Кіпрі Фото: Instagram

Де зараз Пугачова та Галкін

Цікаво, що Галкін та Пугачова одружилися у 2011 році. Разом з дітьми, Гаррі та Лізою, подружжя виїхало з Росії незабаром після початку повномасштабного вторгнення. Причиною від'їзду стала публічна позиція гумориста, який виступив проти російської влади. Співачка підтримала його.

Спочатку сім'я переїхала до Ізраїлю, а пізніше перебралася на Кіпр.

Родина Пугачової Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Алла Пугачова на новому фото позувала у коротких чорних шортах. Артистка продемонструвала свою струнку фігуру.

Знаменитість прокоментувала можливість свого візиту до України. На музичному фестивалі у Латвії співачка заявила про готовність приїхати до Києва, якщо отримає відповідне запрошення.

До речі, у мережі оприлюднили фото Пугачової, на яких помітили її перев’язану ліву руку. В оточенні зірки відреагували на травму знаменитості.