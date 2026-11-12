"Моя копия": Пэрис Хилтон показала подросшую 3-летнюю дочь (фото)

45-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон поделилась радостным событием — её дочке Лондон исполнилось три года. Знаменитость опубликовала праздничные фото с подросшей малышкой.

Кроме того, Хилтон вспомнила, какой был Лондон, когда она была маленькой, и заговорила о материнстве и сильной любви к своим детям. Трогательные снимки Пэрис опубликовала на своей странице в Instagram (parishilton).

Как выглядит подросшая дочь Хилтон

12 ноября маленькой Лондон исполнилось три года. Пэрис призналась, что после рождения дочери её сердце наполнилось любовью, о существовании которой она даже не подозревала.

На опубликованном фото звезда позировала с детьми в праздничных нарядах. Для вечеринки в честь дня рождения Пэрис выбрала черное платье, сапоги на высоких каблуках, а также дополнила образ ободком в виде кошачьих ушек.

Видео дня

Тем временем Лондон на празднике была в образе феи. Девочку нарядили в яркое платье, блестящие туфли, крылья, а в руках она держала "волшебную" палочку.

Пэрис Хилтон показала свою 3-летнюю дочь Фото: Instagram

"С третьим днём рождения, моя прекрасная девочка, Лондон! Даже не верится, что моей маленькой принцессе уже три года! Быть твоей мамой — это самый большой подарок в мире, и я чувствую себя самой счастливой, наблюдая, как ты растёшь самой милой, самой умной и самой красивой девочкой. Ты — моя маленькая копия, мой ангелочек, мое солнышко и моя лучшая подруга навсегда. Твой звонкий смех, твоя очаровательная улыбка, твои нежные объятия и поцелуи, а также твой замечательный характер превращают каждый день в сказку", — написала Пэрис в посте.

Знаменитость пообещала дочке всегда любить её, защищать и поддерживать.

"Никогда не переставай сиять своим прекрасным светом, моя крошка! Я люблю тебя больше, чем все звезды на небе. Сегодня, завтра и всегда. Мама тебя очень-очень любит", — подчеркнула светская львица.

Пэрис Хилтон с дочерью Лондон Фото: Instagram Пэрис Хилтон с дочерью Лондон Фото: Instagram Пэрис Хилтон с дочерью Лондон Фото: Instagram Пэрис Хилтон с дочерью Лондон Фото: Instagram Пэрис Хилтон с дочерью Лондон Фото: Instagram Пэрис Хилтон с дочерью Лондон Фото: Instagram Пэрис Хилтон с дочерью Лондон Фото: Instagram

Личная жизнь Хилтон

В 2019 году звезда познакомилась с предпринимателем Картером Реумом, соучредителем бренда VEEV Spirits. Пара сыграла свадьбу 11 ноября 2021 года в Бель-Эйре.

В январе 2023 года у них родился сын Феникс, а менее чем через год — дочь Лондон.

Семья Пэрис Хилтон Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Пэрис Хилтон удивила поклонников кардинальной сменой имиджа, появившись на публике со светло-каштановыми волосами.

Также звезда посетила вечеринку "Грэмми" в полупрозрачном наряде. Платье в пол имело длинные рукава.

Кроме того, Хилтон появилась на Неделе моды в Париже в эффектном наряде. Для выхода в свет знаменитость выбрала головной убор от известного украинского дизайнера Руслана Багинского.