"Моя копія": Періс Гілтон показала підрослу 3-річну доньку (фото)

45-річна американська світська левиця Періс Гілтон поділилась радісною подією – її донечці Лондон виповнилося три рочки. Знаменитість показала святкові фото з підрослою малечею.

Також Гілтон згадала, якою Лондон була маленькою, і заговорила про материнство та сильну любов до своїх дітей. Щемливі кадри Періс оприлюднила на сторінці в Instagram (parishilton).

Як виглядає підросла донька Гілтон

12 листопада маленькій Лондон виповнилося три роки. Періс зізналась, що після народження донечки її серце наповнилося любов'ю, про існування якої вона навіть не здогадувалася.

На оприлюдненому фото зірка позувала із малечею у святкових образах. Для вечірки на честь дня народження Періс обрала чорну сукню, чоботи на високих підборах, а також доповнила лук обідком у вигляді котячих вушок.

Тим часом Лондон на святкуванні була в образі феї. Дівчинку одягнули в яскраву сукню, блискучі туфлі, крила, а в руках вона тримала "чарівну" паличку.

Видео дня

Періс Гілтон показала 3-річну доньку Фото: Instagram

"Із третім днем ​​народження, моя прекрасна дівчинко, Лондон! Навіть не віриться, що моїй маленькій принцесі вже три! Бути твоєю мамою — це найбільший подарунок у світі, і я почуваюся найщасливішою, спостерігаючи, як ти зростаєш наймилішою, найрозумнішою та найгарнішою дівчинкою. Ти — моя маленька копія, моє янголятко, моє сонечко і моя найкраща подружка назавжди. Твій дзвінкий сміх, твоя чарівна усмішка, твої ніжні обійми й поцілунки, а також твій чудовий характер перетворюють кожен день на казку", — написала Періс у дописі.

Знаменитість пообіцяла донечці завжди її любити, захищати та підтримувати.

"Ніколи не припиняй сяяти своїм прекрасним світлом, моя крихітко! Я люблю тебе більше, ніж усі зірки на небі. Сьогодні, завтра і завжди. Мама тебе дуже-дуже любить", — наголосила світська левиця.

Періс Гілтон з донькою Лондон Фото: Instagram Періс Гілтон з донькою Лондон Фото: Instagram Періс Гілтон з донькою Лондон Фото: Instagram Періс Гілтон з донькою Лондон Фото: Instagram Періс Гілтон з донькою Лондон Фото: Instagram Періс Гілтон з донькою Лондон Фото: Instagram Періс Гілтон з донькою Лондон Фото: Instagram

Особисте життя Гілтон

У 2019 році зірка познайомилася з підприємцем Картером Реумом, співзасновником бренду VEEV Spirits. Пара зіграла весілля 11 листопада 2021 року в Бель-Ейр.

У січні 2023-го у них народився син Фенікс, а менш ніж за рік — донька Лондон.

Родина Періс Гілтон Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Періс Гілтон здивувала шанувальників кардинальною зміною іміджу, з'явившись на публіці зі світло-каштановим волоссям.

Також зірка відвідала вечірку "Греммі" у напівпрозорому вбранні. Сукня в підлогу мала довгі рукави.

Крім того, Гілтон з’явилась на Тижні моди у Парижі в ефектному вбранні. Для виходу у світ знаменитість обрала головний убір від відомого українського дизайнера Руслана Багінського.