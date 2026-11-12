Домой везли в багажнике: Могилевская неделю голодала (видео)

Украинская певица и наставница шоу "Голос страны" Наталья Могилевская прибегла к аскезе ради близкого человека, поэтому голодала целую неделю.

Артистка показала в Instagram, как едет домой после насыщенного съемками периода.

Могилевская голодала неделю

Звезда сцены позировала в багажнике в сером теплом халате и "кроксах". Наталья призналась, что очень устала после трёхдневных съёмок вокального шоу "Голос страны".

"Три суток съемок "Голоса страны". Седьмой день я голодаю. Это была аскеза ради близкого человека. Скажем так. У меня не осталось ни капли сил, чтобы доехать домой, поэтому мои близкие устроили мне вот такое. Спасибо моей команде за то, что так креативно обо мне позаботились", — рассказала Могилевская.

В частности, знаменитость показала, какую зону отдыха в машине ей устроила её команда. Простыню расстелили прямо в багажнике.

Видео дня

Наталья Могилевская легла туда и помахала рукой.

"И скажите мне, что я не краля", — сказала артистка на камеру.

Наталья Могилевская

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Наталья Могилевская пополнила семью новым питомцем. Рыжую кошку артистка случайно встретила во время поездки и решила забрать домой.

Звезда сцены опубликовала фотографии, на которых позирует в бассейне совершенно без макияжа.

Кроме того, Наталья приобрела новый автомобиль. Певица остановила свой выбор на кроссовере немецкого производителя — модели Audi Q5.