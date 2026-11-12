Додому везли в багажнику: Могилевська тиждень голодувала (відео)

Українська співачка та тренерка шоу "Голос країни" Наталія Могилевська вдалася до аскези заради рідної людини, тому голодувала цілий тиждень.

Артистка показала в Instagram, як їде додому після насиченого зйомками періоду.

Могилевська голодувала тиждень

Зірка сцени позувала в багажнику в сірому теплому халаті та "кроксах". Наталія зізналася, що дуже втомилася після триденних зйомок вокального шоу "Голос країни".

"Три доби зйомок "Голосу країни". Сьомий день я на голоді. Це була аскеза заради рідної людини. Скажемо так. У мене немає жодної клітини сили, щоб доїхати додому, тому мені мої зробили ось так. Дякую моїй команді, що так креативно про мене потурбувались", — розповіла Могилевська.

Зокрема, знаменитість показала, яку зону відпочинку в автівці їй влаштувала її команда. Простирадло розстелили прямо в багажнику.

Видео дня

Наталя Могилевська лягла туди та помахала рукою.

"І скажіть мені, що я не краля", — сказала на камеру артистка.

Наталія Могилевська

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Наталія Могилевська поповнила родину новим улюбленцем. Руду кішку артистка випадково зустріла під час поїздки й вирішила забрати додому.

Зірка сцени опублікувала світлини, на яких позує в басейні повністю без макіяжу.

Крім того, Наталія придбала новий автомобіль. Співачка обрала кросовер німецького виробника — модель Audi Q5.