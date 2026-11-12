Модные стрижки на осень-зиму, которые легко укладывать: их выбирают звезды (фото)

Этой осенью и зимой в тренде прически, которые выглядят естественно и непринужденно. Важно, чтобы стрижка гармонично сочеталась с текстурой волос и не требовала ежедневной укладки.

В этом сезоне вы будете выглядеть потрясающе со стрижкой пикси или длинной челкой с прядями, обрамляющими лицо. Об этом сообщает NV.

Стрижка пикси

Особое внимание привлекает стрижка пикси американской певицы и актрисы Зендеи. Впервые с такой стрижкой она появилась на церемонии вручения премии "Эмми". После этого такая укладка стала трендом.

Парикмахеры стригут волосы очень коротко по бокам и на затылке, а в верхней части оставляют их немного длиннее. Стрижка "пикси" не требует идеальной формы, поэтому её не нужно укладывать каждый день.

К тому же стрижка "пикси" будет хорошо смотреться, если зачесать волосы назад и создать эффект мокрых волос или дополнить прическу заколками.

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Стрижка пикси Фото: Instagram Стрижка пикси Фото: Instagram

Чёлка с прядями, обрамляющими лицо

Это фирменная прическа Николь Кидман. Легкая челка прекрасно сочетается с длинными ниспадающими прядями, обрамляющими лицо. Вместо тяжелых, ровно подстриженных слоев создается эффект мягкого, плавного движения.

Челка с прядями, обрамляющими лицо Фото: Instagram Челка с прядями, обрамляющими лицо Фото: Instagram

Распущенный боб

Благодаря своей непринужденной небрежности эта стрижка идеально подойдет тем, кто хочет носить короткие волосы. Боб не требует ежедневной укладки, поэтому в холодное время года станет must-have.

Во время сушки волос используйте круглую щетку, чтобы придать им больше объема. Тогда прическа будет выглядеть эффектно благодаря естественной подвижности.

Распущенный боб Фото: Instagram Распущенный боб Фото: Instagram

Длинный боб

Это универсальная стрижка: волосы можно сделать гладкими или объёмными, укладывать естественным образом или с помощью различных профессиональных приборов.

Длинный боб подойдет любому. Если у вас тонкие волосы, то ровный срез создаст иллюзию объема. Если же густота волос не является проблемой, то можно добавить мягкие слои, которые сделают прическу более воздушной.

Кроме того, если заправить боковые пряди за уши и дать волосам высохнуть самостоятельно без фена, получится легкая прическа, которая красиво обрамляет лицо.

Длинный боб Фото: Instagram Длинный боб Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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Кстати, принцесса Диана всегда обладала настоящим талантом в выборе причесок. Ее знаменитая короткая стрижка в стиле "паж" стала визитной карточкой леди Ди в 1990-х годах. Ретро-образы знаменитости вновь возвращаются в моду в этом году.

Кроме того, эксперты отмечают, что правильно подобранная прическа способна визуально омолодить лицо и отвлечь внимание от линий и складок.