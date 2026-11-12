Модні стрижки на осінь-зиму, які легко вкладати: їх обирають зірки (фото)

Цієї осені та зими у тренді зачіски, які мають природній та невимушений вигляд. Важливо, щоб стрижка гармонійно поєднувалася із текстурою волосся і не потребувала щоденного вкладання.

Цього сезону ви неймовірно виглядатимете зі стрижкою піксі або довгим чубчиком з пасмами, що обрамляють обличчя. Про це повідомляє NV.

Стрижка піксі

Особливу увагу привертає стрижка піксі американської співачки та акторки Зендеї. Вперше із такою засічкою вона з’явилась на церемонії вручення премії Еммі. Після цього укладка стала трендовою.

Перукарі зістригають волосся дуже коротко з боків і на потилиці, а у верхній частині залишають трохи довшим. Стрижка піксі не вимагає ідеальної форми і тому її не треба кожного дня вкладати.

До того ж піксі гарно виглядатиме, якщо волосся зачесати назад і створити ефект мокрого волосся або доповнити зачіску шпильками.

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Стрижка піксі Фото: Instagram Стрижка піксі Фото: Instagram

Чубчик з пасмами, що обрамляють обличчя

Це фірмова зачіска Ніколь Кідман. Легкий чубчик гарно поєднується з довгими спадаючими пасмами, що обрамляють обличчя. Замість важких, рівно підстрижених шарів створюється ефект м’якого, плавного руху.

Чубчик з пасмами, що обрамляють обличчя Фото: Instagram Чубчик з пасмами, що обрамляють обличчя Фото: Instagram

Розслаблений боб

Завдяки легкій недбалості ця стрижка ідеально підійде тим, хто хоче мати коротке волосся. Боб не потребує щоденного укладання, тому у холодну пору року стане мастхевом.

Під час сушіння волосся використовуйте круглу щітку, щоб зробити більший об’єм. Тоді зачіска виглядатиме ефектно завдяки природній рухливості.

Розслаблений боб Фото: Instagram Розслаблений боб Фото: Instagram

Довгий боб

Це універсальна стрижка: волосся можна робити гладким або об'ємним, укладати природним способом або за допомогою різних професійних приладів.

Довгий боб підійде для будь-кого. Якщо ви маєте тонке волосся, то рівний зріз створить ілюзію об'єму. Якщо ж густота не є проблемою, то можна додати м’які шари, які полегшать зачіску.

Крім цього, якщо заправити бічні пасма за вуха й дати волоссю висохнути самостійно без фену, то вийде легка форма, що гарно обрамлятиме обличчя.

Довгий боб Фото: Instagram Довгий боб Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Австралійська акторка Марго Роббі представила новий образ під час показу колекції осінь-зимамодного дому Chanel у Парижі. Зірка з’явилася на події з новою стрижкою — подовженим бобом, який експерти індустрії краси вже називають одним із можливих трендів 2026 року.

До речі, принцеса Діана завжди мала справжній хист до вибору зачісок. Її знаменита коротка стрижка в стилі "паж" стала візитівкою леді Ді у 1990-х роках. Ретро-образи знаменитості знову повертаються у моду цього року.

Крім того, експерти кажуть, що правильно підібрана форма волосся здатна візуально омолодити обличчя та відволікти увагу від ліній і складок.