Что носить зимой: модные сумки, которые выглядят дорого даже с пуховиком (фото)

Украинский дизайнер Андре Тан поделился трендовыми сумками на холодное время года. Они будут выглядеть роскошно и подойдут даже к пуховику.

Модельер подчеркнул, что зимой важно не только выбрать красивую сумку, но и правильно сочетать её с верхней одеждой. Соответствующий пост Андре Тан опубликовал на своей странице в Instagram (andre_tan_official).

Сумка-тоут

Большая, лаконичная сумка без лишних украшений выглядит дорого, и в неё можно поместить всё необходимое: от косметички до жизненных проблем. По словам дизайнера, такая сумка придаст вашему зимнему образу изысканности и шика.

Сумка-тоут Фото: Instagram

Сумка в форме полумесяца

Эта модель мягкая, округлая и очень женственная. Она идеально подойдет как к классическим пальто, так и к объемным пуховикам. Таким образом, сумка в форме полумесяца подойдет к различным вариантам вашего зимнего гардероба.

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Сумка в форме полумесяца Фото: Instagram

Сумка-багет

Эта удлиненная модель сделает ваш образ более эффектным. Элегантная форма, минимум деталей и максимум стиля делают сумку отличным выбором для зимнего гардероба. По словам Андре Тана, лучшие сумки-багеты создает бренд Fendi.

Сумка-багет Фото: Instagram

Мягкая сумка через плечо

Такая модель выглядит немного небрежно, но при этом очень стильно. Главное правило при выборе — ручка должна быть достаточно длинной, чтобы сумка свободно свисала.

Мягкая сумка через плечо Фото: Instagram

Сумка-кроссбоди

Это идеальный вариант для тех, кто любит держать в одной руке кофе, а в другой — телефон. Андре Тан рекомендует выбирать сумки среднего размера с регулируемым ремешком, чтобы их было удобно носить поверх пуховика.

Сумка-кроссбоди Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Андре Тан поделился с модницами лучшими пальто, которые будут смотреться на вас дороже любого меха. Главное — выбрать правильный фасон, качественную ткань и хорошую посадку по фигуре.

Кстати, украинские модницы уже в поиске стильной обуви на зиму 2026/2027. Известный дизайнер Андре Тан дал советы по выбору сапог, которые можно сочетать с любым нарядом.

Кроме того, модельер также назвал вещи, которые не только согреют в самые холодные дни, но и помогут выглядеть стильно и дорого даже в лютые морозы зимы 2026/2027.