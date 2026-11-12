Що носити взимку: трендові сумки, які виглядають дорого навіть із пуховиком (фото)

Український дизайнер Андре Тан поділився трендовими сумками на холодну пору року. Вони матимуть розкішний вигляд і пасуватимуть навіть до пуховика.

Модельєр наголосив, що взимку важливо не лише обрати красиву сумку, а й правильно поєднати її з верхнім одягом. Відповідний допис Андре Тан оприлюднив на сторінці в Instagram (andre_tan_official).

Сумка-тоут

Велика, структурована модель без зайвого декору має дорогий вигляд і в неї можна вмістити все необхідне: від косметички до життєвих проблем. За словами дизайнера, така сумка додасть вашому зимовому образу вишуканості та шику.

Сумка-тоут Фото: Instagram

Сумка-півмісяць

Ця модель м’яка, округла та дуже жіночка. Вона ідеально пасуватиме як до класичних пальт, так і до об’ємних пуховиків. Таким чином, сумка-півмісяць підійде для різних варіантів вашого зимового гардероба.

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Сумка-півмісяць Фото: Instagram

Сумка-багет

Ця витягнута модель зробить ваш вигляд більш ефектнішим. Елегантна форма, мінімум деталей та максимальний стиль роблять сумку чудовим вибором для зимового гардероба. За словами Андре Тана, найкращі сумки-багети створює бренд Fendi.

Сумка-багет Фото: Instagram

М’яка сумка через плече

Така модель має трохи недбалий, але дуже стильний вигляд. Головне правило під час вибору – ручка має бути достатньо довгою, щоб сумка вільно висіла.

М"яка сумка через плече Фото: Instagram

Сумка-кросбоді

Це ідеальний варіант для тих, хто полюбляє тримати в одній руці каву, а в іншій – телефон. Андре Тан рекомендує обирати сумки середнього розміру з регульованим ремінцем, щоб їх було зручно носити поверх пуховика.

Сумка-кросбоді Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Андре Тан поділився із модницями найкращими пальтами, які виглядатимуть на вас дорожче за будь-яке хутро. Найголовніше – обрати правильний фасон, якісну тканинку та гарну посадку по фігурі.

До речі, українські модниці вже в пошуку стильного взуття на зиму 2026/2027. Відомий дизайнер Андре Тан дав поради щодо вибору чоботів, які можна поєднувати з будь-яким вбранням.

Крім того, також модельєр назвав речі, які не тільки зігріють у найхолодніші дні, а й допоможуть мати стильний та дорогий вигляд навіть у люті морози зими 2026/2027.