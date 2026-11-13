Украинка ремонтирует старый дом в селе: она не ожидала таких цен на канализацию (видео)

Семья украинки Юлии приобрела дом в селе, в котором приступила к капитальному ремонту. До этого они установили новую крышу в доме, а сейчас занялись канализацией.

В своём блоге в TikTok Юлия откровенно рассказала, во сколько обойдётся установка канализации в 2026 году. Первое, что нужно сделать, — это решить, где должна проходить канализация. Подробнее об этом — читайте далее в материале Фокуса.

Сколько будет стоить канализация в 2026 году

Как рассказала Юлия, для начала нужно выкопать яму в радиусе, соответствующем диаметру ваших катков, поскольку они бывают разного диаметра. Семья решила сделать канализацию с переливом. Таким образом, они выкопали две ямы на два катка вглубь.

На дно ямы засыпали щебень — он служит дренажом. Затем опустили катки и выровняли их по уровню. После этого проложили трубу от дома к канализации и заделали строительной пеной.

Видео дня

"Затем проложили перелив от одной канализационной трубы к другой. Свободные места между катками в яме засыпали также щебнем, а затем землёй. Всё, канализация готова", — рассказала Юлия.

В итоге катки, доставка, люк, работы и трубы обошлись семье в 17 700 гривен.

В комментариях под видео отметили, что на сегодняшний день это вполне нормальная цена. Некоторые предположили, что канализация обошлась даже слишком дешево.

"Что-то очень дешево";

"Недорого, молодцы";

"Это очень хорошая цена";

"Ну, в принципе, нормально, я думала, что это будет дороже".

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