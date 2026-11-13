Українка ремонтує стару хату в селі: вона не очікувала таких цін на каналізацію (відео)

Родина українки Юлії придбала будинок у селі, в якому розпочала капітальний ремонт. До цього вони зробили новий дах у житлі, а зараз зайнялись каналізацією.

У своєму блозі в TikTok Юлія відверто розповіла, скільки коштує провести каналізацію у 2026 році. Перше, що треба зробити, — це вирішити, де має бути водовідведення. Детальніше про це – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Скільки коштує каналізація у 2026-му

Як розповіла Юлія, для початку потрібно викопати яму в радіусі під ваші катки, оскільки вони є в різному діаметрі. Родина вирішила зробити каналізацію з переливом. Таким чином, вони викопали дві ями на дві катки до низу.

На дно ями засипали щебінь – він виконує роль дренажу. Далі опустили катки і встановили їх по рівню. Після цього завели трубу від будинку до каналізації та запінили будівельною піною.

Видео дня

"Далі зробили перелив від однієї каналізації до іншої. Вільні місця між каткою в ямі засипали також щебнем, а потім землею. Все, каналізація готова", — розповіла Юлія.

У підсумку катки, доставка, люк, робота та труби обійшлись родині у 17 700 гривень.

У коментарях під відео зазначили, що це цілком нормальна ціна на сьогоднішній день. Дехто припустив, що каналізація вийшла навіть надто дешевою.

"Щось дуже дешево";

"Недорого, молодці";

"Це дуже хороша ціна";

"Ну, в принципі, нормально, я думала, що це буде дорожче".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Родина українки Юлії купила будинок у селі і розпочала в ньому капітальний ремонт. Жінка зізналася, у скільки їм обійшлось зробити новий дах у житлі.

Українка, яку звуть Карина, показала, як за рік перетворила занедбану квартиру на сучасне помешкання. Вона жартує, що замість новенького iPhone спрямувала кошти на капітальний ремонт.

Крім того, українка на імʼя Альона Агафонова розповіла, скільки вона вклала у ремонт і чого тільки немає тепер у будинку.