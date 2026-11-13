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Максим Галкин впервые за долгое время показал подросшего сына от Пугачевой (фото)

Как выглядят дети Галкина и Пугачевой
Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми | Фото: Instagram

Популярный шоумен Максим Галкин впервые за долгое время показал своего подросшего сына Гарри. 13-летний мальчик уже почти догнал отца по росту. В сети его назвали точной копией отца.

Соответствующие фото Галкин опубликовал на своей странице в Instagram (maxgalkinru). Шоумена и его сына засыпали приятными комментариями. Пользователи отметили, что они очень похожи друг на друга.

Как выглядит сын Галкина и Пугачевой

На опубликованных снимках Гарри с отцом позировал в их доме. Мальчик был одет в широкие брюки, футболку и свитер, а Галкин — в тёмные брюки и светлый гольф.

Интересно, что мальчик очень похож на папу. У него даже такие же вьющиеся волосы, как у Галкина.

Как выглядят дети Галкина и Пугачевой
Сын Галкина и Пугачевой — Гарри
Фото: Instagram
Как выглядят дети Галкина и Пугачевой
Сын Галкина и Пугачевой — Гарри
Фото: Instagram

Поклонники Галкина отметили, что Гарри — точная копия отца. Мальчик уже почти догнал отца по росту.

  • "Какие вы красивые и очень похожи!";
  • "Ой, какой красавчик, сын! Пусть будет счастлив!";
  • "Как повзрослел Гарри! Красавцы! С Аллой вы воспитали достойных детей!";
  • "Галкин красив, но сын растёт ещё красивее! Приятно наблюдать за такими достойными людьми!";
  • "Какой взрослый красавец";
  • "Как же он похож на папу! Красивая семья!";
  • "Папина копия! Такой же красавец растёт";
  • "Вау! Уже вашего роста! А я его помню таким маленьким".
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Где сейчас Пугачева и Галкин

Интересно, что Галкин и Пугачева поженились в 2011 году. Вместе с детьми, Гарри и Лизой, супруги уехали из России вскоре после начала полномасштабного вторжения. Причиной отъезда стала публичная позиция юмориста, выступившего против российских властей. Певица поддержала его.

Сначала семья переехала в Израиль, а позже перебралась на Кипр.

Как выглядят дети Галкина и Пугачевой
Дети Галкина и Пугачевой
Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

  • 77-летняя Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми живет на Кипре. Недавно папарацци заметили пару на прогулке и сняли их на камеру. Внешний вид артистки удивил поклонников.
  • Кстати, концерт Галкина в Стамбуле, который должен был состояться 25 октября, отменили по решению местных властей. Мероприятие запретили проводить из соображений "общественного порядка и безопасности". Соответствующее решение приняла администрация губернатора.

Кроме того, недавно шоумен в очередной раз выразил поддержку Украине и спел на нашем соловьином языке. Артист исполнил известный хит Иво Бобула "Разговор с тобой".