Максим Галкин впервые за долгое время показал подросшего сына от Пугачевой (фото)

Популярный шоумен Максим Галкин впервые за долгое время показал своего подросшего сына Гарри. 13-летний мальчик уже почти догнал отца по росту. В сети его назвали точной копией отца.

Соответствующие фото Галкин опубликовал на своей странице в Instagram (maxgalkinru). Шоумена и его сына засыпали приятными комментариями. Пользователи отметили, что они очень похожи друг на друга.

Как выглядит сын Галкина и Пугачевой

На опубликованных снимках Гарри с отцом позировал в их доме. Мальчик был одет в широкие брюки, футболку и свитер, а Галкин — в тёмные брюки и светлый гольф.

Интересно, что мальчик очень похож на папу. У него даже такие же вьющиеся волосы, как у Галкина.

Сын Галкина и Пугачевой — Гарри Фото: Instagram Сын Галкина и Пугачевой — Гарри Фото: Instagram

Поклонники Галкина отметили, что Гарри — точная копия отца. Мальчик уже почти догнал отца по росту.

"Какие вы красивые и очень похожи!";

"Ой, какой красавчик, сын! Пусть будет счастлив!";

"Как повзрослел Гарри! Красавцы! С Аллой вы воспитали достойных детей!";

"Галкин красив, но сын растёт ещё красивее! Приятно наблюдать за такими достойными людьми!";

"Какой взрослый красавец";

"Как же он похож на папу! Красивая семья!";

"Папина копия! Такой же красавец растёт";

"Вау! Уже вашего роста! А я его помню таким маленьким".

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Где сейчас Пугачева и Галкин

Интересно, что Галкин и Пугачева поженились в 2011 году. Вместе с детьми, Гарри и Лизой, супруги уехали из России вскоре после начала полномасштабного вторжения. Причиной отъезда стала публичная позиция юмориста, выступившего против российских властей. Певица поддержала его.

Сначала семья переехала в Израиль, а позже перебралась на Кипр.

Дети Галкина и Пугачевой Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

77-летняя Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми живет на Кипре. Недавно папарацци заметили пару на прогулке и сняли их на камеру. Внешний вид артистки удивил поклонников.

Кстати, концерт Галкина в Стамбуле, который должен был состояться 25 октября, отменили по решению местных властей. Мероприятие запретили проводить из соображений "общественного порядка и безопасности". Соответствующее решение приняла администрация губернатора.

Кроме того, недавно шоумен в очередной раз выразил поддержку Украине и спел на нашем соловьином языке. Артист исполнил известный хит Иво Бобула "Разговор с тобой".