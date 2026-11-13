Максим Галкін вперше за довгий час показав підрослого сина від Пугачової (фото)

Популярний шоумен Максим Галкін вперше за довгий час показав свого підрослого сина Гаррі. 13-річний хлопчик вже майже наздогнав батька за зростом. У мережі назвали його татовою копією.

Відповідні фото Галкін оприлюднив на своїй сторінці в Instagram (maxgalkinru). Шоумена та його сина засипали приємними коментарями. Користувачі зауважили, що вони дуже схожі між собою.

Як виглядає син Галкіна та Пугачової

На опублікованих кадрах Гаррі із батьком позував у їхньому будинку. Хлопчик був одягнутий у широкі штани, футболку і кофту, а Галкін – у темні брюки та світлий гольфик.

Цікаво, що хлопчик дуже схожий на тата. У нього навіть таке саме кучеряве волосся, як і у Галкіна.

Син Галкіна і Пугачової – Гаррі Фото: Instagram Син Галкіна і Пугачової – Гаррі Фото: Instagram

Шанувальники Галкіна відмітили, що Гаррі – татова копія. Хлопчик вже майже наздогнав батька за зростом.

"Які ви гарні та дуже схожі!";

"Ой, який красунчик син! Нехай буде щасливим!";

"Як змужнів Гаррі! Красені! Гідних дітей виростили з Аллою!";

"Галкін гарний, але син росте ще гарніший! Приємно спостерігати за такими гідними людьми!";

"Який дорослий красень";

"Як же схожий на тата! Красива сім'я!";

"Татова копія! Такий самий красень росте";

"Вау! Вже вашого зросту! А я його пам'ятаю таким маленьким".

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Де зараз Пугачова та Галкін

Цікаво, що Галкін та Пугачова одружилися у 2011 році. Разом з дітьми, Гаррі та Лізою, подружжя виїхало з Росії незабаром після початку повномасштабного вторгнення. Причиною від'їзду стала публічна позиція гумориста, який виступив проти російської влади. Співачка підтримала його.

Спочатку сім'я переїхала до Ізраїлю, а пізніше перебралася на Кіпр.

Діти Галкіна і Пугачової Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

77-річна Алла Пугачова разом із чоловіком Максимом Галкіним і дітьми живе на Кіпрі. Нещодавно папараці помітили пару на прогулянці і засняли їх на камеру. Зовнішній вигляд артистки здивував шанувальників.

До речі, концерт Галкіна у Стамбулі, який мав відбутися 25 жовтня, скасували за рішенням місцевої влади. Захід заборонили проводити щодо "міркувань громадського порядку та безпеки". Відповідне рішення ухвалила адміністрація губернатора.

Крім того, нещодавно шоумен вкотре виразив підтримку Україні та заспівав нашою солов’їною мовою. Артист виконав відомий хіт Іво Бобула "Розмова з тобою".