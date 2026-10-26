У Стамбулі заборонили концерт Галкіна: на нього накинулись через "підтримку війни"

Концерт шоумена Максима Галкіна у Стамбулі, який мав відбутися 25 жовтня, скасували за рішенням місцевої влади. Захід заборонили проводити щодо "міркувань громадського порядку та безпеки". Відповідне рішення ухвалила адміністрація губернатора.

Про це Галкін повідомив на своїй сторінці в Instagram (maxgalkinru). Нещодавно популярного шоумена звинуватили у тому, що він нібито "виправдовує дії Ізраїлю в Газі", називаючи їх самообороною.

До речі, до скасування концерту також закликали активісти. Вони зажадали, щоб "компетентні органи" заборонили виступ Галкіна.

Концерт Галкіна скасували через "підтримку війни"

Виступ шоумена у Стамбулі мав відбутися 25 жовтня в Istanbul Congress Center. Однак його скасували за рішенням місцевої влади.

"Причиною скасування стало офіційне рішення адміністрації губернатора Стамбула, яке забороняє проведення заходу щодо міркувань громадського порядку та безпеки", — йдеться у заяві організаторів, яку оприлюднив сам Галкін.

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Концерт Галкіна скасували у Стамбулі Фото: Instagram Концерт Галкіна скасували у Стамбулі Фото: Instagram Концерт Галкіна скасували у Стамбулі Фото: Instagram Концерт Галкіна скасували у Стамбулі Фото: Instagram Концерт Галкіна скасували у Стамбулі Фото: Instagram

За кілька днів до концерту турецькі ЗМІ звернули увагу, що Галкін нібито ""виправдовує дії Ізраїлю в Газі", називаючи їх самообороною. У повідомленні про відміну виступу медіа охарактеризували шоумена як "сіоністського коміка".

Крім цього, до скасування концерту закликав і громадський рух "7 жовтня". Активісти просили, щоб відповідні органи заборонили проведення виступу, погрожуючи, що інакше члени руху та громадяни зберуться перед конгрес-центром 25 жовтня, щоб висловити свій протест.

Де зараз живе Галкін

До речі, Максим Галкін залишив Росію після початку повномасштабної війни в Україні. Разом із дружиною Аллою Пугачовою та дітьми він переїхав до Ізраїлю.

Після нападу ХАМАС у 2023 році шоумен записав відео, в якому висловив підтримку Ізраїлю та сказав: "Ми пишаємося тим, що ми маємо тепер відношення до такої згуртованої нації".

Максим Галкін разом із родиною Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Алла Пугачова та Максим Галкін прокоментували можливість свого візиту до України. На музичному фестивалі у Латвії співачка заявила про готовність приїхати до Києва, якщо отримає відповідне запрошення.

Також нещодавно Галкін вкотре виразив підтримку Україні та заспівав нашою солов’їною мовою. Артист виконав відомий хіт Іво Бобула "Розмова з тобою".

Крім того, український журналіст Дмитро Гордон поділився відео, в якому Максим Галкін виконує хіт "Одна калина" Софії Ротару. Сам артист встиг відреагувати на публікацію.