"Ще прекрасніший!": Гордон запишався Галкіним, який заспівав український хіт (відео)

Український журналіст Дмитро Гордон поділився відео, в якому популярний шоумен Максим Галкін виконує хіт "Одна калина" Софії Ротару. Сам артист встиг відреагувати на публікацію.

Відповідний ролик Гордон оприлюднив на сторінці в Instagram (gordondmytro). У коментарях під дописом користувачі мережі залишили безліч реакцій на виконання Галкіна.

Галкін заспівав українську пісню

На відео видно, як шоумен виконує українською пісню Софії Ротару "Одна калина". Гордон залишився у захваті від мови Галкіна та його співу.

"Максим Галкін прекрасний, але той, що співає українською, ще прекрасніший!" — написав журналіст.

Цікаво, що сам Галкін поставив вподобайку на це відео, але не коментував.

Користувачі мережі під дописом зазначили, що пишаються Галкіним, який покинув Росію після початку повномасштабного вторгнення і співає на концертах українською мовою.

Видео дня

"Браво Максиму! Не прогнувся і залишається вірним Україні та її народу";

"Усі адекватні люди на стороні – добра! Максим красень!";

"Макс залишається вірним, адекватним і чесним";

"Максим красень!".

Позиція родини Галкіна у війні

На початку 2022 року Максим Галкін разом із дружиною Аллою Пугачовою та дітьми виїхав з Росії за кордон. Вони виступили проти влади агресора.

Спочатку родина переїхала до Ізраїлю, а пізніше – перебралася на Кіпр.

Родина Максима Галкіна Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Максим Галкін вкотре виразив підтримку Україні та заспівав нашою солов’їною мовою. Артист виконав відомий хіт Іво Бобула "Розмова з тобою".

Російська співачка Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін вперше за довгий час з’явилися разом на публіці. Шанувальники піймали пару на Кіпрі.

Крім того, журналіст Дмитро Гордон анонсував майбутнє інтерв'ю з російським гумористом і шоуменом Максимом Галкіним, яке відбудеться українською мовою.