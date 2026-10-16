"Ще прекрасніший!": Гордон запишався Галкіним, який заспівав український хіт (відео)
Український журналіст Дмитро Гордон поділився відео, в якому популярний шоумен Максим Галкін виконує хіт "Одна калина" Софії Ротару. Сам артист встиг відреагувати на публікацію.
Відповідний ролик Гордон оприлюднив на сторінці в Instagram (gordondmytro). У коментарях під дописом користувачі мережі залишили безліч реакцій на виконання Галкіна.
Галкін заспівав українську пісню
На відео видно, як шоумен виконує українською пісню Софії Ротару "Одна калина". Гордон залишився у захваті від мови Галкіна та його співу.
"Максим Галкін прекрасний, але той, що співає українською, ще прекрасніший!" — написав журналіст.
Цікаво, що сам Галкін поставив вподобайку на це відео, але не коментував.
Користувачі мережі під дописом зазначили, що пишаються Галкіним, який покинув Росію після початку повномасштабного вторгнення і співає на концертах українською мовою.
- "Браво Максиму! Не прогнувся і залишається вірним Україні та її народу";
- "Усі адекватні люди на стороні – добра! Максим красень!";
- "Макс залишається вірним, адекватним і чесним";
- "Максим красень!".
Позиція родини Галкіна у війні
На початку 2022 року Максим Галкін разом із дружиною Аллою Пугачовою та дітьми виїхав з Росії за кордон. Вони виступили проти влади агресора.
Спочатку родина переїхала до Ізраїлю, а пізніше – перебралася на Кіпр.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Максим Галкін вкотре виразив підтримку Україні та заспівав нашою солов’їною мовою. Артист виконав відомий хіт Іво Бобула "Розмова з тобою".
- Російська співачка Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін вперше за довгий час з’явилися разом на публіці. Шанувальники піймали пару на Кіпрі.
Крім того, журналіст Дмитро Гордон анонсував майбутнє інтерв'ю з російським гумористом і шоуменом Максимом Галкіним, яке відбудеться українською мовою.