"Еще прекраснее!": Гордон загордился Галкиным, который спел украинский хит (видео)

Украинский журналист Дмитрий Гордон поделился видео, на котором популярный шоумен Максим Галкин исполняет хит Софии Ротару "Одна калина". Сам артист успел отреагировать на эту публикацию.

Соответствующий ролик Гордон опубликовал на своей странице в Instagram (gordondmytro). В комментариях под постом пользователи сети оставили множество отзывов о выступлении Галкина.

Галкин спел украинскую песню

На видео видно, как шоумен исполняет на украинском языке песню Софии Ротару "Одна калина". Гордон был в восторге от речи Галкина и его пения.

"Максим Галкин — замечательный, но тот, кто поёт на украинском, — ещё замечательнее!" — написал журналист.

Интересно, что сам Галкин поставил лайк этому видео, но не оставил комментария.

Пользователи сети в комментариях к посту отметили, что гордятся Галкиным, который покинул Россию после начала полномасштабного вторжения и поёт на концертах на украинском языке.

Видео дня

"Браво, Максим! Не сдался и остаётся верным Украине и её народу";

"Все адекватные люди на стороне добра! Максим — красавец!";

"Макс остаётся верным, адекватным и честным";

"Максим — красавец!".

Позиция семьи Галкина в войне

В начале 2022 года Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России за границу. Они выступили против властей страны-агрессора.

Сначала семья переехала в Израиль, а позже — переселилась на Кипр.

Семья Максима Галкина Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Максим Галкин в очередной раз выразил поддержку Украине и спел на нашем соловьином языке. Артист исполнил известный хит Иво Бобула "Разговор с тобой".

Российская певица Алла Пугачева и её муж Максим Галкин впервые за долгое время появились вместе на публике. Поклонники застукали пару на Кипре.

Кроме того, журналист Дмитрий Гордон анонсировал предстоящее интервью с российским юмористом и шоуменом Максимом Галкиным, которое пройдет на украинском языке.