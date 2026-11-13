56-летняя Ирина Билык неожиданно заговорила о своей свадьбе (фото)

56-летняя украинская певица Ирина Билык неожиданно заговорила о новом браке, но есть одно условие: это должно произойти после окончания войны.

Оказалось, что среди самых заветных желаний народной артистки — снова надеть белую фату. Ирина Билык хотела бы устроить особенный праздник в мирной Украине.

Ирина Билык рассказала о своей свадьбе

Звезда мечтает о грандиозном концерте под открытым небом, посвящённом первому мирному дню в Украине.

"Я мечтаю ещё выйти замуж. Хочу красивую свадьбу, когда в Украине наконец воцарится мир. Обязательно хочу устроить большой концерт на площади. И люди просто могли бы отпраздновать наш первый мирный день", — призналась Билык в интервью Blik.ua.

Впрочем, в последние годы знаменитость публично не раскрывает, есть ли в её жизни тот самый мужчина.

Ирина Билык с бывшим мужем Асланом Ахмадовым Фото: Instagram

Мужчины Ирины Билык

В 2000-х годах у звезды был громкий роман с хореографом Дмитрием Коляденко. После этого она завязала роман с хореографом Дмитрием Дикусаром, который был моложе её на 15 лет.

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Уже в 2015 году Ирина Билык вышла замуж за Аслана Ахмадова, российского фотографа. В 2015 году суррогатная мать родила паре сына Табриза. В 2021 году пара рассталась.

В настоящее время Билык официально не состоит в отношениях. У неё также есть старший сын Глеб от манекенщика Андрея Оверчука.

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Голливудский актёр Жан-Клод Ван Дамм испытывал чувства к певице во время съёмок в её клипе на песню "Я люблю его".

Звезда отменила концерт из-за Дня траура, объявленного в связи с российскими обстрелами.