56-річна Ірина Білик несподівано заговорила про своє одруження (фото)
56-річна українська співачка Ірина Білик несподівано заговорила про нове заміжжя, але є одна умова: це має статися після завершення війни.
Виявилося, що серед найзаповітніших бажань народної артистки — знову одягнути білу фату. Ірина Білик хотіла б влаштувати особливе свято в мирній Україні.
Ірина Білик заговорила про своє весілля
Зірка мріє про масштабний концерт просто неба, присвячений першому мирному дню в Україні.
"Я мрію ще вийти заміж. Хочу красиве весілля, коли буде вже мир в Україні. Обов'язково я хочу великий концерт на площі. І люди просто могли б святкувати дійсно наш мирний перший день", — зізналася Білик у коментарі Blik.ua.
Втім, знаменитість публічно останні роки не розкриває, чи є в її житті той самий чоловік.
Чоловіки Ірини Білик
У 2000-х роках зірка мала гучний роман з хореографом Дмитром Коляденком. Після цього вона закрутила роман із молодшим на 15 років хореографом Дмитром Дікусаром.
Уже у 2015 році Ірина Білик одружилася з Асланом Ахмадовим, російським фотографом. У 2015 році сурогатна мати народила парі сина Табріза. У 2021 пара розлучилася.
Наразі Білик офіційно не перебуває у стосунках. У неї також є старший син Гліб від від манекенника Андрія Оверчука.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Ірина Білик вразила кардинальною зміною образу: артистка продемонструвала нову зачіску, чим приємно здивувала фанатів.
- Голлівудський актор Жан-Клод Ван Дамм мав почуття до співачки під час зйомок у її кліпі на пісню "Я люблю його".
Зірка скасувала концерт через День жалоби внаслідок російських обстрілів.