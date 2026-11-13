56-річна Ірина Білик несподівано заговорила про своє одруження (фото)

56-річна українська співачка Ірина Білик несподівано заговорила про нове заміжжя, але є одна умова: це має статися після завершення війни.

Виявилося, що серед найзаповітніших бажань народної артистки — знову одягнути білу фату. Ірина Білик хотіла б влаштувати особливе свято в мирній Україні.

Ірина Білик заговорила про своє весілля

Зірка мріє про масштабний концерт просто неба, присвячений першому мирному дню в Україні.

"Я мрію ще вийти заміж. Хочу красиве весілля, коли буде вже мир в Україні. Обов'язково я хочу великий концерт на площі. І люди просто могли б святкувати дійсно наш мирний перший день", — зізналася Білик у коментарі Blik.ua.

Втім, знаменитість публічно останні роки не розкриває, чи є в її житті той самий чоловік.

Ірина Білик з колишнім чоловіком Асланом Ахмадовим Фото: Instagram

Чоловіки Ірини Білик

У 2000-х роках зірка мала гучний роман з хореографом Дмитром Коляденком. Після цього вона закрутила роман із молодшим на 15 років хореографом Дмитром Дікусаром.

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Уже у 2015 році Ірина Білик одружилася з Асланом Ахмадовим, російським фотографом. У 2015 році сурогатна мати народила парі сина Табріза. У 2021 пара розлучилася.

Наразі Білик офіційно не перебуває у стосунках. У неї також є старший син Гліб від від манекенника Андрія Оверчука.

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