Украинцы не узнали лидера группы "Ляпис Трубецкой": "Немного поправился" (фото)

54-летний солист группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок удивил поклонников изменениями во внешнем виде. Так, артист отрастил бороду и волосы, а также немного поправился.

Соответствующее фото певец опубликовал на своей странице в Instagram (brutto_nostra). Некоторые поклонники Михалка даже не узнали его. Под постом артиста фанаты оставили множество комментариев.

Как изменился Сергей Михалок

На опубликованном снимке знаменитость позировал в обновленном образе. Михалок стоял на вокзале и был одет в повседневную одежду — брюки, свитшот, куртку и кроссовки.

Раньше артист предпочитал короткую стрижку. Однако сейчас Сергей отпустил седую бороду и волосы.

Как сейчас выглядит Сергей Михалок Фото: Instagram

Поклонники Михалка сначала даже не узнали его. Некоторые отметили "лишний вес" певца, а другие, напротив, поддержали его.

"Красавец, Владимирович";

"Серега крутой в любом виде";

"Немного набрал";

"Вообще не узнать";

"Раньше был худой — как больной выглядел, а сейчас нормально";

"Я не узнала. Пересмотрела несколько раз";

"Быстро набрал вес, так же быстро и можно сбросить. Вопрос нескольких месяцев. Зато теперь как в 90-х. Прямо молодость".

Видео дня

Реакция на новый облик Сергея Михалка Фото: Instagram Реакция на новый облик Сергея Михалка Фото: Instagram Реакция на новый облик Сергея Михалка Фото: Instagram Реакция на новый облик Сергея Михалка Фото: Instagram

Как раньше выглядел Михалок

Сергей Михалок ранее Фото: Instagram Сергей Михалок ранее Фото: Instagram

Кратко о Михалке

Сергей Михалок — белорусский и украинский музыкант, один из основателей групп "Ляпис Трубецкой" и Brutto. В 2015 году он получил вид на жительство в Украине, а через пять лет стал заслуженным артистом Украины.

Михалок поддерживал Украину в своём творчестве. Он выступал и продолжает выступать на благотворительных концертах с группой Brutto, а также даёт концерты "Ляписа Трубецкого" по всему миру.

СМИ сообщали, что певец уехал из Украины, и его новым местом жительства стала Эстония. Изменения произошли также и в личной жизни артиста. Михалок развелся с женой Светланой Зеленковской, с которой был женат с 2015 года и воспитывал троих сыновей.

Сергей Михалок Фото: из открытых источников

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В Беларуси возбудили уголовное дело в отношении лидера группы "Ляпис Трубецкой" Сергея Михалка. Следователи предложили певцу, выступившему против режима Лукашенко, добровольно явиться в управление Следственного комитета в Минске.

Кстати, у музыкального продюсера Владимира Бебешко серьезные проблемы со здоровьем. Он показал, как выглядит сейчас. Знаменитость сильно похудел, что вызвало беспокойство у его окружения.

Кроме того, 73-летний украинский певец Иво Бобул удивил поклонников внезапным похудением. К тому же артист появился на публике с седой щетиной на лице.