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Украинцы не узнали лидера группы "Ляпис Трубецкой": "Немного поправился" (фото)

"Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок
Сергей Михалок | Фото: Instagram

54-летний солист группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок удивил поклонников изменениями во внешнем виде. Так, артист отрастил бороду и волосы, а также немного поправился.

Соответствующее фото певец опубликовал на своей странице в Instagram (brutto_nostra). Некоторые поклонники Михалка даже не узнали его. Под постом артиста фанаты оставили множество комментариев.

Как изменился Сергей Михалок

На опубликованном снимке знаменитость позировал в обновленном образе. Михалок стоял на вокзале и был одет в повседневную одежду — брюки, свитшот, куртку и кроссовки.

Раньше артист предпочитал короткую стрижку. Однако сейчас Сергей отпустил седую бороду и волосы.

Сергей Михалок изменился
Как сейчас выглядит Сергей Михалок
Фото: Instagram

Поклонники Михалка сначала даже не узнали его. Некоторые отметили "лишний вес" певца, а другие, напротив, поддержали его.

  • "Красавец, Владимирович";
  • "Серега крутой в любом виде";
  • "Немного набрал";
  • "Вообще не узнать";
  • "Раньше был худой — как больной выглядел, а сейчас нормально";
  • "Я не узнала. Пересмотрела несколько раз";
  • "Быстро набрал вес, так же быстро и можно сбросить. Вопрос нескольких месяцев. Зато теперь как в 90-х. Прямо молодость".
Видео дня
Реакция на новый облик Сергея Михалка
Реакция на новый облик Сергея Михалка
Фото: Instagram
Реакция на новый облик Сергея Михалка
Реакция на новый облик Сергея Михалка
Фото: Instagram
Реакция на новый облик Сергея Михалка
Реакция на новый облик Сергея Михалка
Фото: Instagram
Реакция на новый облик Сергея Михалка
Реакция на новый облик Сергея Михалка
Фото: Instagram
Реакция на новый облик Сергея Михалка
Реакция на новый облик Сергея Михалка
Реакция на новый облик Сергея Михалка
Реакция на новый облик Сергея Михалка

Как раньше выглядел Михалок

Сергей Михалок
Сергей Михалок ранее
Фото: Instagram
Сергей Михалок
Сергей Михалок ранее
Фото: Instagram

Кратко о Михалке

Сергей Михалок — белорусский и украинский музыкант, один из основателей групп "Ляпис Трубецкой" и Brutto. В 2015 году он получил вид на жительство в Украине, а через пять лет стал заслуженным артистом Украины.

Михалок поддерживал Украину в своём творчестве. Он выступал и продолжает выступать на благотворительных концертах с группой Brutto, а также даёт концерты "Ляписа Трубецкого" по всему миру.

СМИ сообщали, что певец уехал из Украины, и его новым местом жительства стала Эстония. Изменения произошли также и в личной жизни артиста. Михалок развелся с женой Светланой Зеленковской, с которой был женат с 2015 года и воспитывал троих сыновей.

Как сейчас выглядит Сергей Михалок
Сергей Михалок
Фото: из открытых источников

Напомним, ранее Фокус писал, что:

  • В Беларуси возбудили уголовное дело в отношении лидера группы "Ляпис Трубецкой" Сергея Михалка. Следователи предложили певцу, выступившему против режима Лукашенко, добровольно явиться в управление Следственного комитета в Минске.
  • Кстати, у музыкального продюсера Владимира Бебешко серьезные проблемы со здоровьем. Он показал, как выглядит сейчас. Знаменитость сильно похудел, что вызвало беспокойство у его окружения.

Кроме того, 73-летний украинский певец Иво Бобул удивил поклонников внезапным похудением. К тому же артист появился на публике с седой щетиной на лице.