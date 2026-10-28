Друг Кузьмы: Бебешко напугал своим видом после инсульта (фото)

Известный музыкальный продюсер Владимир Бебешко испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Из-за этого он несколько лет назад уехал в Польшу. Как оказалось, из-за инсульта врачи не разрешают ему возвращаться в Украину.

70-летний Бебешко показал, как он выглядит сейчас. Продюсер сильно похудел, что вызвало беспокойство у его окружения. О своей жизни знаменитость рассказал изданию "ГОРДОН".

Бебешко признался, что ему нравится в Варшаве, потому что украинцы ведут себя нормально, а поляки так же относятся к ним. Однако продюсер не исключает, что может вернуться на Родину, но только после окончания войны.

Как выглядит Бебешко

Близкий друг Кузьмы Скрябина перенес тяжелый инсульт и в настоящее время проходит длительную реабилитацию в Польше. На новых фотографиях видно, что из-за проблем со здоровьем 70-летний Бебешко значительно похудел.

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Как сейчас выглядит Бебешко Фото: Личный архив Как сейчас выглядит Бебешко Фото: Личный архив Как сейчас выглядит Бебешко Фото: Личный архив

В комментарии СМИ продюсер рассказал, что его квартира в Киеве цела и сейчас там находится студия, где записывают песни. Пока что Бебешко не может вернуться в Украину.

"К сожалению, я не могу поехать в Киев. Врачи в Польше не разрешают мне ехать в Украину — после инсульта нервы этого не выдержат. Надеюсь, что война закончится, и тогда я вернусь в столицу", — отметил продюсер.

В настоящее время Бебешко проходит реабилитацию после инсульта, ежедневно гуляет в лесу по 3 километра и постепенно восстанавливается.

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