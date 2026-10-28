Друг Кузьми: Бебешко налякав своїм виглядом після інсульту (фото)

Відомий музичний продюсер Володимир Бебешко має серйозні проблеми зі здоров’ям. Через це він кілька років тому виїхав до Польщі. Як виявилось, через інсульт лікарі йому не дозволяють повертатись в Україну.

70-річний Бебешко показав, який вигляд зараз має. Продюсер дуже схуд і через це викликав занепокоєння в оточенні. Про своє життя зараз знаменитість розповів виданню "ГОРДОН".

Бебешко зізнався, що йому подобається у Варшаві, бо українці нормально поводяться і поляки так само відносяться до них. Однак продюсер не виключає, що може повернутись на Батьківщину, але тільки після закінчення війни.

Який вигляд має Бебешко

Близький друг Кузьми Скрябіна переніс важкий інсульт і наразі перебуває на тривалій реабілітації у Польщі. На нових фото можна побачити, що через проблеми зі здоров’ям 70-річний Бебешко неабияк схуд.

Як зараз виглядає Бебешко Фото: Особистий архів Як зараз виглядає Бебешко Фото: Особистий архів Як зараз виглядає Бебешко Фото: Особистий архів

У коментарі ЗМІ продюсер розповів, що його квартира у Києві ціла і зараз там студія, на якій роблять пісні. Поки що Бебешко не може повернутись до України.

Видео дня

"На жаль, я не можу поїхати до Києва. Лікарі в Польщі не дозволяють мені їхати в Україну, після інсульту нерви не витримають. Сподіваюся, що війна закінчиться і я тоді повернуся до столиці", — зазначив продюсер.

Наразі Бебешко проходить реабілітацію після інсульту, щодня гуляє в лісі по 3 кілометри і поступово відновлюється.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

73-річний український співак Іво Бобул здивував шанувальників раптовим схудненням. До того ж артист показався на публіці із сивою щетиною на обличчі.

Артистка Олександра Заріцька також похизувалась зовнішнім виглядом після схуднення.

Крім того, гумористка Анастасія Ткаченко приголомшила підписників своїми змінами у зовнішності. У березні цього року зірка зробила операцію зі зменшення шлунку і дуже схудла.