Українці не впізнали лідера "Ляпіса Трубєцкого": "Трохи набрав вагу" (фото)
54-річний соліст гурту "Ляпіс Трубєцкой" Сергій Міхалок здивував прихильників змінами у зовнішньому вигляді. Так, артист відростив бороду та волосся, а також трохи погладшав.
Відповідне фото співак оприлюднив на своїй сторінці в Instagram (brutto_nostra). Деякі шанувальники Міхалка навіть не впізнали його. Під дописом артиста фанати залишили безліч коментарів.
Як змінився Сергій Міхалок
На опублікованому знімку знаменитість позував в оновленому образі. Міхалок стояв на вокзалі і був одягнутий у повсякденні речі – штани, світшот, куртку і кросівки.
Раніше артист віддавав перевагу короткій стрижці. Однак зараз Сергій відпустив сиву бороду та волосся.
Шанувальники Міхалка спочатку навіть не впізнали його. Дехто вказав на "зайву вагу" співака, а дехто навпаки – підтримав його.
- "Гарний, Володимирович";
- "Серьога крутий у будь-якому вигляді";
- "Набрав трохи";
- "Взагалі не впізнати";
- "Раніше був худий – як хворий виглядав, а зараз норм";
- "Я не впізнала. Переглянула кілька разів";
- "Швидко набрав вагу, також швидко і можна скинути. Питання кілька місяців. Зате тепер як у 90-х. Прям молодість".
Як раніше виглядав Міхалок
Коротко про Міхалка
Сергій Міхалок – білоруський та український музикант, один із засновників гуртів "Ляпіс Трубєцкой" та Brutto. У 2015 році він отримав посвідку на проживання в Україні, а через п’ять років став заслуженим артистом України.
Міхалок підтримував Україну у своїй творчості. Він виступав і продовжує виступати на благодійних концертах із гуртом Brutto, а також дає концерти "Ляпіса Трубєцкого" по всьому світу.
ЗМІ повідомляли, що співак виїхав із України, і його новим місцем проживання стала Естонія. Зміни сталися також і в особистому житті артиста. Міхалок розлучився із дружиною Світланою Зеленківською, з якою був одружений з 2015 року та виховував трьох синів.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- У Білорусі порушили кримінальну справу на лідера гурту "Ляпіс Трубєцкой" Сергія Міхалка. Слідчі запропонували співаку, який виступив проти режиму Лукашенка, добровільно з'явитися в управління Слідчого комітету Мінська.
- До речі, музичний продюсер Володимир Бебешко має серйозні проблеми зі здоров’ям. Він показав, який вигляд зараз має. Знаменитість дуже схуд і через це викликав занепокоєння в оточенні.
Крім того, 73-річний український співак Іво Бобул здивував шанувальників раптовим схудненням. До того ж артист показався на публіці із сивою щетиною на обличчі.