Українці не впізнали лідера "Ляпіса Трубєцкого": "Трохи набрав вагу" (фото)

54-річний соліст гурту "Ляпіс Трубєцкой" Сергій Міхалок здивував прихильників змінами у зовнішньому вигляді. Так, артист відростив бороду та волосся, а також трохи погладшав.

Відповідне фото співак оприлюднив на своїй сторінці в Instagram (brutto_nostra). Деякі шанувальники Міхалка навіть не впізнали його. Під дописом артиста фанати залишили безліч коментарів.

Як змінився Сергій Міхалок

На опублікованому знімку знаменитість позував в оновленому образі. Міхалок стояв на вокзалі і був одягнутий у повсякденні речі – штани, світшот, куртку і кросівки.

Раніше артист віддавав перевагу короткій стрижці. Однак зараз Сергій відпустив сиву бороду та волосся.

Як зараз виглядає Сергій Міхалок Фото: Instagram

Шанувальники Міхалка спочатку навіть не впізнали його. Дехто вказав на "зайву вагу" співака, а дехто навпаки – підтримав його.

"Гарний, Володимирович";

"Серьога крутий у будь-якому вигляді";

"Набрав трохи";

"Взагалі не впізнати";

"Раніше був худий – як хворий виглядав, а зараз норм";

"Я не впізнала. Переглянула кілька разів";

"Швидко набрав вагу, також швидко і можна скинути. Питання кілька місяців. Зате тепер як у 90-х. Прям молодість".

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Реакція на нову зовнішність Сергія Міхалка Фото: Instagram Реакція на нову зовнішність Сергія Міхалка Фото: Instagram Реакція на нову зовнішність Сергія Міхалка Фото: Instagram Реакція на нову зовнішність Сергія Міхалка Фото: Instagram

Як раніше виглядав Міхалок

Сергій Міхалок раніше Фото: Instagram Сергій Міхалок раніше Фото: Instagram

Коротко про Міхалка

Сергій Міхалок – білоруський та український музикант, один із засновників гуртів "Ляпіс Трубєцкой" та Brutto. У 2015 році він отримав посвідку на проживання в Україні, а через п’ять років став заслуженим артистом України.

Міхалок підтримував Україну у своїй творчості. Він виступав і продовжує виступати на благодійних концертах із гуртом Brutto, а також дає концерти "Ляпіса Трубєцкого" по всьому світу.

ЗМІ повідомляли, що співак виїхав із України, і його новим місцем проживання стала Естонія. Зміни сталися також і в особистому житті артиста. Міхалок розлучився із дружиною Світланою Зеленківською, з якою був одружений з 2015 року та виховував трьох синів.

Сергій Міхалок Фото: з відкритих джерел

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У Білорусі порушили кримінальну справу на лідера гурту "Ляпіс Трубєцкой" Сергія Міхалка. Слідчі запропонували співаку, який виступив проти режиму Лукашенка, добровільно з'явитися в управління Слідчого комітету Мінська.

До речі, музичний продюсер Володимир Бебешко має серйозні проблеми зі здоров’ям. Він показав, який вигляд зараз має. Знаменитість дуже схуд і через це викликав занепокоєння в оточенні.

Крім того, 73-річний український співак Іво Бобул здивував шанувальників раптовим схудненням. До того ж артист показався на публіці із сивою щетиною на обличчі.