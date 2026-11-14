Ноябрь перевернет все: что ждет каждый знак Зодиака до конца осени

Предпоследний месяц 2026 года принесёт серьёзные тектонические сдвиги в финансах, личной жизни и психологическом состоянии. Астролог Antón Tarology подготовил подробный астрологический разбор для каждой стихии.

Астролог составил прогноз на ноябрь 2026 года для всех знаков зодиака. По его словам, месяц будет насыщенным событиями. Что ждёт каждый знак зодиака – он рассказал об этом на своём YouTube-канале (@antontarology).

Прогноз для каждого знака зодиака

Овен

Для Овнов ноябрь начинается с активизации восьмого сектора гороскопа, отвечающего за чужие деньги, налоги, кредиты и ипотеку. Этот же сектор связан с тайнами и глубокими личными процессами.

В середине месяца активируется пятый сектор, отвечающий за любовь, детей и хобби. В конце месяца на первый план выйдут вопросы ответственности в отношениях.

Телец

Тельцов ждет переоценка финансовых рисков и партнерских обязательств. Астролог советует искать баланс между собственными амбициями и ожиданиями окружающих, а в конце месяца воздерживаться от импульсивных трат.

Близнецы

Для Близнецов ноябрь пройдет под знаком интеллектуальной нагрузки и пересмотра рабочих контрактов. Период благоприятен для того, чтобы закрыть старые обязательства, но с подписанием новых документов лучше не торопиться: из-за эмоционального форс-мажора месяца можно наделать глупостей.

Рак

Раки будут нуждаться в стабильности, однако планетарные аспекты будут подталкивать их к неожиданным решениям в романтической сфере. Середина месяца может принести хорошие новости, касающиеся давних дел или творческих проектов. Также в центре внимания будут семейные связи, недвижимость и накопления.

В середине месяца активируется пятый сектор, отвечающий за любовь, детей и хобби Фото: Getty Images

Лев

Львы окажутся в эпицентре событий, прежде всего в личных отношениях и общественной деятельности. Для этого знака ноябрь открывает возможности проявить себя, расширить горизонты и решить бытовые вопросы. Партнеры будут требовать от Львов четкости и готовности отвечать за общее будущее.

Дева

Девам придётся иметь дело с чужими ресурсами, налогами или общими бюджетами. Астролог советует внимательно проверять всё, что поступает в начале месяца, чтобы избежать недоразумений. В целом тема ноября для этого знака – внутренняя дисциплина и финансовое планирование.

Весы

Весы сосредоточатся на партнерстве и балансе интересов. Луна проверит их отношения на прочность. В конце месяца возможны обострения в вопросах самооценки или финансовых опасений, а преодолеть их, по словам астролога, поможет откровенный разговор.

Скорпион

Скорпионы ощутят всю силу осенних преобразований: ключевые планетарные соединения происходят в их знаке и соседних секторах. Месяц обещает глубокие внутренние изменения, раскрытие тайн и переосмысление личных границ. В финансовых вопросах придется действовать с холодной головой и стратегическим расчетом.

Стрелок

Стрельцам ноябрь обещает прилив энергии благодаря благоприятным аспектам в сферах путешествий и расширения горизонтов. Возможны поездки, новые знакомства и пересмотр жизненных приоритетов. Астролог называет это время удачным для обучения, повышения квалификации и планирования будущих проектов.

Козероги закрепят профессиональные успехи, займутся достижением долгосрочных целей и стабилизируют свои финансы Фото: Getty Images

Козерог

Козероги закрепят профессиональные успехи, займутся долгосрочными целями и стабилизируют финансы. Они смогут решить рабочие вопросы, наладить быт и сделать шаг в карьере. Главное, предупреждает астролог, не брать на себя слишком много ответственности.

Водолей

Водолеев ждет месяц социальной активности, неожиданных идей и переосмысления старых связей в кругу друзей или деловых знакомых. Этот знак будет склонен к экспериментам как в работе, так и в личной жизни. Конец месяца будет насыщен эмоциями, поэтому важно не утратить баланс между свободой и взятыми на себя обязательствами.

Рыбы

Рыбы завершают зодиакальный круг, а ноябрь для них станет временем эмоциональных откровений, духовных поисков и работы с интуицией. Этот период благоприятен для творчества и психологической разгрузки. В этом месяце можно наконец решить вопросы, которые слишком долго висели в воздухе.

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