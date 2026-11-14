Листопад переверне все: що чекає на кожен знак Зодіаку до кінця осені

Передостанній місяць 2026 року принесе серйозні тектонічні зрушення у фінансах, особистому житті та психологічному стані. Астролог Antón Tarology підготував детальний астрологічний розбір для кожної стихії.

Астролог склав прогноз на листопад 2026 року для всіх знаків зодіаку. За його словами, місяць буде насиченим на події. Що чекає на кожний знак Зодіаку – він розповів на своєму YouTube-каналі (@antontarology).

Прогноз для кожного знака зодіаку

Овен

Для Овнів листопад стартує з активізації восьмого сектора гороскопу, який відповідає за чужі гроші, податки, кредити та іпотеки. Цей самий сектор пов'язаний із таємницями та глибокими особистими процесами.

У середині місяця вмикається п'ятий сектор, що відповідає за кохання, дітей і хобі. Наприкінці на перший план вийдуть питання відповідальності у стосунках.

Телець

Тельців чекає переоцінка фінансових ризиків і партнерських зобов'язань. Астролог радить шукати баланс між власними амбіціями та очікуваннями оточення, а наприкінці місяця утримуватися від імпульсивних витрат.

Близнюки

Для Близнюків листопад пройде під знаком інтелектуального навантаження й перегляду робочих контрактів. Період вдалий для того, щоб закрити старі зобов'язання, але з підписанням нових паперів краще не поспішати: через емоційний форс-мажор місяця можна накоїти дурниць.

Рак

Раки потребуватимуть стабільності, проте планетарні аспекти підштовхуватимуть їх до несподіваних рішень у романтичній сфері. Середина місяця може принести добрі новини щодо давніх справ або творчих проєктів. Також у фокусі родинні зв'язки, нерухомість і накопичення.

У середині місяця вмикається п'ятий сектор, що відповідає за кохання, дітей і хобі Фото: Getty Images

Лев

Леви опиняться в епіцентрі подій, передусім у особистих стосунках і публічній активності. Для знака листопад відкриває можливості виявити себе, розширити горизонти й розв'язати побутові питання. Партнери вимагатимуть від Левів чіткості та готовності відповідати за спільне майбутнє.

Діва

Дівам доведеться мати справу з чужими ресурсами, податками чи спільними бюджетами. Астролог радить уважно перевіряти все, що надходить на початку місяця, аби уникнути непорозумінь. Загалом тема листопада для знака – внутрішня дисципліна і фінансове планування.

Терези

Терези зосередяться на партнерстві та балансі інтересів. Місяць перевірить їхні стосунки на міцність. Наприкінці можливі загострення в питаннях самооцінки чи фінансових страхів, а подолати їх, за словами астролога, допоможе відкрита розмова.

Скорпіон

Скорпіони відчують усю силу осінніх трансформацій: ключові планетарні з'єднання відбуваються в їхньому знаку та сусідніх секторах. Місяць обіцяє глибокі внутрішні зміни, розкриття таємниць і переосмислення особистих кордонів. З фінансами доведеться діяти з холодною головою та стратегічним розрахунком.

Стрілець

Стрільцям листопад обіцяє приплив енергії завдяки сприятливим аспектам у секторах подорожей і розширення. Можливі поїздки, нові знайомства та перегляд життєвих пріоритетів. Астролог називає цей час вдалим для навчання, підвищення експертності й планування майбутніх проєктів.

Козороги закріплять професійні успіхи, попрацюють над довгостроковими цілями та стабілізують фінанси Фото: Getty Images

Козоріг

Козороги закріплять професійні успіхи, попрацюють над довгостроковими цілями та стабілізують фінанси. Вони зможуть закрити робочі питання, налагодити побут і зробити крок у кар'єрі. Головне, застерігає астролог, не брати на себе надто багато відповідальності.

Водолій

Водоліїв чекає місяць соціальної активності, несподіваних ідей і переосмислення старих зв'язків у дружньому або діловому колі. Знак схилятиметься до експериментів як у роботі, так і в особистому житті. Кінець місяця буде багатим на емоції, тому важливо не втратити баланс між свободою та взятими на себе зобов'язаннями.

Риби

Риби завершують зодіакальне коло, а листопад для них стане часом емоційних одкровень, духовних пошуків і роботи з інтуїцією. Період сприятливий для творчості та психологічного розвантаження. Цього місяця можна нарешті вирішити питання, що надто довго висіли в повітрі.

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