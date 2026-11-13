На фоне слухов об исчезновении: Елена Зеленская появилась на публике в роскошном образе (фото)

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на публике и приняла участие в мероприятии, приуроченном к Дню совместных действий. Супруга президента прибыла в Звягель, что в Житомирской области, в элегантном и деловом наряде.

Елена дополнила свой наряд стильными украшениями. Соответствующими снимками Зеленская поделилась на своей странице в Instagram (olenazelenska_official).

Как выглядела первая леди

На днях в сети заговорили о внезапном исчезновении Елены из поля зрения общественности. Так, первой леди не было на церемонии награждения украинских деятелей искусства. Тогда рядом с президентом находилась вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики Татьяна Бережная, хотя обычно Зеленского сопровождает супруга.

12 ноября, после слухов об исчезновении, первая леди появилась на публике в элегантном наряде. Она прибыла на мероприятие в Житомирскую область в костюме темно-шоколадного цвета, состоящем из жакета свободного кроя и прямых брюк.

Видео дня

Зеленская составила наряд из блузки светлого оттенка и шоколадных туфель-лодочек. Кроме того, Елена сделала прическу и дневной нежный макияж. Она дополнила образ серебристыми серьгами.

Елена Зеленская появилась на публике Фото: Instagram Елена Зеленская появилась на публике Фото: Instagram Елена Зеленская появилась на публике Фото: Instagram

Зеленская любит брендовые вещи

Первая леди Украины неоднократно демонстрировала на публике стильные наряды от известных брендов. Так, Елена Зеленская продемонстрировала в День Независимости костюм украинского бренда Lake Studio. Он состоял из прямых брюк и жакета без воротника с вышивкой в виде цветов.

К своему наряду первая леди добавила чёрные туфли на шпильках. Причёску она выбрала в виде низкого пучка.

Зеленская в костюме от бренда Lake Studio Фото: Instagram

Кроме того, к 35-й годовщине Независимости Украины наряд для Елены Зеленской создал бренд LITKOVSKA. На публике супруга президента появилась в белоснежном наряде, состоящем из жакета, жилета и брюк архитектурного кроя.

Елена Зеленская в костюме от бренда LITKOVSKA Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Елена Зеленская продемонстрировала стильный образ с дорогостоящими аксессуарами. В магазинах подобные серьги стоят от 50 тысяч и достигают почти 80 тысяч гривен.

Также первая леди появилась на публике в изысканном образе, в котором акцентировала внимание на дорогой брошке. Украшение создала крымскотатарская дизайнер Эдие Каримова-Ибадуллаева.

Кроме того, для одного из зарубежных визитов супруга президента надела темно-изумрудный костюм. Символическим дополнением делового образа стала брошь в виде колоска.