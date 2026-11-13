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На фоне слухов об исчезновении: Елена Зеленская появилась на публике в роскошном образе (фото)

Елена Зеленская появилась на публике в изысканном наряде
Первая леди Украины Елена Зеленская | Фото: Instagram

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на публике и приняла участие в мероприятии, приуроченном к Дню совместных действий. Супруга президента прибыла в Звягель, что в Житомирской области, в элегантном и деловом наряде.

Елена дополнила свой наряд стильными украшениями. Соответствующими снимками Зеленская поделилась на своей странице в Instagram (olenazelenska_official).

Как выглядела первая леди

На днях в сети заговорили о внезапном исчезновении Елены из поля зрения общественности. Так, первой леди не было на церемонии награждения украинских деятелей искусства. Тогда рядом с президентом находилась вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики Татьяна Бережная, хотя обычно Зеленского сопровождает супруга.

12 ноября, после слухов об исчезновении, первая леди появилась на публике в элегантном наряде. Она прибыла на мероприятие в Житомирскую область в костюме темно-шоколадного цвета, состоящем из жакета свободного кроя и прямых брюк.

Видео дня

Зеленская составила наряд из блузки светлого оттенка и шоколадных туфель-лодочек. Кроме того, Елена сделала прическу и дневной нежный макияж. Она дополнила образ серебристыми серьгами.

Елена Зеленская появилась на публике
Елена Зеленская появилась на публике
Фото: Instagram
Елена Зеленская появилась на публике
Елена Зеленская появилась на публике
Фото: Instagram
Елена Зеленская появилась на публике
Елена Зеленская появилась на публике
Фото: Instagram
Елена Зеленская появилась на публике
Елена Зеленская появилась на публике
Елена Зеленская появилась на публике

Зеленская любит брендовые вещи

Первая леди Украины неоднократно демонстрировала на публике стильные наряды от известных брендов. Так, Елена Зеленская продемонстрировала в День Независимости костюм украинского бренда Lake Studio. Он состоял из прямых брюк и жакета без воротника с вышивкой в виде цветов.

К своему наряду первая леди добавила чёрные туфли на шпильках. Причёску она выбрала в виде низкого пучка.

Образ Зеленской
Зеленская в костюме от бренда Lake Studio
Фото: Instagram

Кроме того, к 35-й годовщине Независимости Украины наряд для Елены Зеленской создал бренд LITKOVSKA. На публике супруга президента появилась в белоснежном наряде, состоящем из жакета, жилета и брюк архитектурного кроя.

Образ Зеленской
Елена Зеленская в костюме от бренда LITKOVSKA
Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, для одного из зарубежных визитов супруга президента надела темно-изумрудный костюм. Символическим дополнением делового образа стала брошь в виде колоска.