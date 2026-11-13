На тлі чуток про зникнення: Олена Зеленська з'явилась на публіці у розкішному образі (фото)

Перша леді України Олена Зеленська вийшла на публіку і взяла участь у події до Дня спільнодії. Дружина президента приїхала у Звягель, що на Житомирщині, в елегантному та діловому вбранні.

Свій аутфіт Олена доповнила стильними прикрасами. Відповідними знімками Зеленська поділилась на сторінці в Instagram (olenazelenska_official).

Який вигляд мала перша леді

Днями у мережі заговорили про раптове зникнення Олени з публіки. Так, першої леді не було на церемонії нагородження українських митців. Тоді із президентом поруч була віцепрем'єр-міністерка з питань гуманітарної політики Тетяна Бережна, хоча зазвичай Зеленського супроводжує дружина.

12 листопада після чуток про зникнення перша леді засвітилась на публіці в елегантному образі. Вона приїхала на захід на Житомирщину у костюмі темно-шоколадного кольору, який складався із жакета вільного крою та прямих штанів.

Видео дня

Зеленська скомбінувала аутфіт з блузкою світлого відтінку та шоколадними туфлями-човниками. До того ж Олена зробила укладку і денний ніжний макіяж. Вона завершила лук сріблястими сережками.

Олена Зеленська вийшла на публіку Фото: Instagram Олена Зеленська вийшла на публіку Фото: Instagram Олена Зеленська вийшла на публіку Фото: Instagram

Зеленська полюбляє брендові речі

Перша леді України неодноразово хизувалась на публіці стильними речами від відомих брендів. Так, Олена Зеленська продемонструвала на День Незалежності костюм українського бренду Lake Studio. Він складався з прямих штанів та жакету без коміра з вишивкою квітів.

До свого аутфіту перша леді додала чорні туфлі на шпильках. Зачіску вона обрала у вигляді низького пучка.

Зеленська у костюмі від бренду Lake Studio Фото: Instagram

Крім цього, до 35-ї річниці Незалежності України образ для Олени Зеленської створив бренд LITKOVSKA. На публіці дружина президента з’явилась у білосніжному вбранні, що складався із жакета, жилета та штанів в архітектурному крої.

Олена Зеленська у костюмі від бренду LITKOVSKA Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Олена Зеленська продемонструвала стильний образ із коштовними аксесуарами. У магазинах схожі сережки коштують від 50 тисяч і сягають майже 80 тисяч гривень.

Також перша леді з’явилась на публіці у вишуканому образі, в якому акцентувала увагу на коштовну брошку. Прикрасу створила кримськотатарська дизайнерка Едіє Карімова-Ібадуллаєва.

Крім того, для одного закордонного візиту дружина президента одягнула темно-смарагдовий костюм. Символічним доповненням ділового образу стала брошка у вигляді колоска.