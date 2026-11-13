"Я шокирован": британец рассказал, что его удивило в Украине (фото)

Украинка по имени Влада Демченко вышла замуж за британца Джимми. Теперь мужчина время от времени навещает родину своей возлюбленной.

Пара публикует свои видео в Instagram (vlada___demchenko), часто рассказывая международной аудитории интересные факты об Украине.

Британец удивлен этими 5 вещами

Джимми, который женился на украинке и побывал в Украине как минимум 6 раз, поделился своими искренними впечатлениями.

"5 вещей, которые в Украине лучше, чем в Великобритании", — начал иностранец.

В первую очередь Джимми назвал цифровизацию.

"Я шокирован. Их цифровизация просто сумасшедшая. У них есть одно государственное приложение под названием "Дія". Там можно хранить все документы. Там можно даже пожениться. Моя жена буквально подписывает документы, щёлкая глазами", — говорит британец.

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Вторыми оказались местные поезда.

"Украинские поезда более надежны, чем британские. Они не так широко распространены, но в них есть ночные поезда с купе, где можно получить свою койку, постельное белье, кофе, чай. Там очень чисто, даже во время войны. Ночные поезда в Украине стоят около 15 фунтов", — сообщил супруг украинки.

Британец Джимми любит борщ Фото: Instagram

Кроме того, Джимми впечатлён уровнем украинского образования.

"У украинцев обширные общие знания. Почему-то каждый украинец знает, кто такие Даниэль Дефо и Оскар Уайльд. А мне пришлось поискать в Google", — признался иностранец.

Далее следовали украинский сервис и кухня.

Джимми даже ходил на протесты Фото: Instagram

"Мы сняли кучу видео, в которых рассказывали, насколько великолепен ресторанный сервис в Украине. Украинская кухня. Разнообразие… Могу сказать, что Украина в этом превосходит всех", — подытожил британец.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Американский независимый журналист Террелл Старр приехал в Украину, чтобы воочию увидеть, что здесь происходит, и удивился одной вещи в ресторане.

Американец, который женился на украинке и приехал в её родную страну, был сильно удивлён этими пятью вещами, привычными для нас.

Британка Элли живет в Украине около восьми лет и вышла замуж за украинца. Она эмоционально ответила на упреки иностранных друзей о том, что стоит уезжать отсюда.