"Люди спрашивают": британка объяснила, почему живет в Украине во время войны (видео)

Британка Элли живет в Украине около восьми лет и вышла замуж за украинца. Она эмоционально ответила иностранным друзьям.

В своем Instagram (ellies_ukrainianlife) девушка объяснила, что конкретно ее семья живет в относительно безопасном городе (Измаил), поэтому она очень благодарна судьбе за то, что не вынуждена покидать свой дом.

Британка живет в Украине во время войны

"Одна из странных вещей жизни в Украине во время полномасштабного вторжения. Я из Англии. Живу в Украине уже восемь лет. Но когда началось полномасштабное вторжение и с тех пор так много раз люди спрашивают: "Просто переедь", "Просто оставь свой дом", "Ну, почему ты до сих пор там?" — начала Элли.

Британка подчеркнула, что, разумеется, понимает опасность жизни в стране во время войны.

"Но вы осознаете, как трудно принять то, что твой дом, который всегда в твоей голове является безопасным местом. Случится что-то — где ты хочешь быть? Ты хочешь быть дома. Это самое безопасное место на Земле в твоем воображении", — подчеркнула Элли.

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Британка живет в Украине во время войны

По словам девушки, люди за границей не понимают, насколько это тяжелое решение, перед которым оказалось столько украинцев.

Элли снимает видео об Украине и украинцах Фото: Instagram

Поддержала украинцев

"Столько украинцев, у которых не было выбора. И ради своих семей и детей им пришлось покинуть свое безопасное место, которое уже не было безопасным. Я могу описать это только так: будто сердце разрывается надвое. Нам очень повезло, что нам не пришлось покидать свой дом", — говорит Элли.

Британка подчеркнула, что в ее городе относительно безопасно. Она добавила, что мысли об украинцах в эмиграции разбивают ее сердце.

"Сегодня без мотивации. Я просто поддерживаю своих замечательных украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома, потерявшие свои дома", — резюмировала Элли.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Британка Элли рассказала, что ее поразили трудолюбие украинцев, система цифровизации, сервис в заведениях и, конечно, вкусная еда.

Она очень любит нашу страну, но одну вещь вообще не понимает.

Американский независимый журналист Террелл Старр приехал в Украину, чтобы своими глазами увидеть, что здесь происходит.