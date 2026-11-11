"Люди питають": британка пояснила, чому живе в Україні під час війни (відео)

Британка Еллі живе в Україні близько восьми років та вийшла заміж за українця. Вона емоційно відповіла на закидили іноземних друзів про те, що варто виїжджати звідси.

У своєму Instagram (ellies_ukrainianlife) дівчина пояснила, що конкретно її родина живе у відносно безпечному місті (Ізмаїл), тому вона дуже вдячна долі за те, що не змушена покидати свою домівку.

Британка живе в Україні під час війни

"Одна з дивних речей життя в Україні під час повномасштабного вторгнення. Я з Англії. Живу в Україні вже вісім років. Але коли почалося повномасштабне вторгнення і відтоді так багато разів люди питають: "Просто переїдь", "Просто залиш свій дім", "Ну, чому ти досі там?" — почала Еллі.

Британка наголосила, що, звісно, розуміє небезпеку життя в країні під час війни.

"Але чи ви усвідомлюєте, як важко прийняти те, що твій дім, який завжди в твоїй голові є безпечним місцем. Станеться щось — де ти хочеш бути? Ти хочеш бути вдома. Це найбезпечніше місце на Землі у твоїй уяві", — наголосила Еллі.

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Британка живе в Україні під час війни

За словами дівчини, люди за кордоном не розуміють, наскільки це важке рішення, перед яким опинилося стільки українців.

Еллі знімає відео про Україну та українців Фото: Instagram

Підтримала українців

"Стільки українців, у яких не було вибору. І заради своїх сімей і дітей їм довелося залишити своє безпечне місце, яке вже не було безпечним. Я можу описати це лише так: ніби серце розривається надвоє. Нам надзвичайно пощастило, що нам не довелося покидати свій дім", — каже Еллі.

Британка наголосила, що в її місті відносно безпечно. Вона додала, що думки про українців в еміграції розбивають її серце.

"Сьогодні без мотивації. Я просто підтримую своїх чудових українців, які були змушені покинути свої домівки, які втратили свої домівки", — резюмувала Еллі.

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Британка Еллі розповіла, що її вразили працьовитість українців, система цифровізації, сервіс у закладах і, звичайно, смачна їжа.

Вона дуже любить нашу країну, але одну річ взагалі не розуміє.

Американський незалежний журналіст Террелл Старр приїхав в Україну, аби на власні очі побачити, що тут відбувається.