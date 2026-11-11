RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

"Люди питають": британка пояснила, чому живе в Україні під час війни (відео)

Британка Еллі живе в Україні під час війни
Британка Еллі живе в Україні | Фото: YouTube

Британка Еллі живе в Україні близько восьми років та вийшла заміж за українця. Вона емоційно відповіла на закидили іноземних друзів про те, що варто виїжджати звідси.

У своєму Instagram (ellies_ukrainianlife) дівчина пояснила, що конкретно її родина живе у відносно безпечному місті (Ізмаїл), тому вона дуже вдячна долі за те, що не змушена покидати свою домівку.

Британка живе в Україні під час війни

"Одна з дивних речей життя в Україні під час повномасштабного вторгнення. Я з Англії. Живу в Україні вже вісім років. Але коли почалося повномасштабне вторгнення і відтоді так багато разів люди питають: "Просто переїдь", "Просто залиш свій дім", "Ну, чому ти досі там?" — почала Еллі.

Британка наголосила, що, звісно, розуміє небезпеку життя в країні під час війни.

"Але чи ви усвідомлюєте, як важко прийняти те, що твій дім, який завжди в твоїй голові є безпечним місцем. Станеться щось — де ти хочеш бути? Ти хочеш бути вдома. Це найбезпечніше місце на Землі у твоїй уяві", — наголосила Еллі.

Видео дня
Британка живе в Україні під час війни

За словами дівчини, люди за кордоном не розуміють, наскільки це важке рішення, перед яким опинилося стільки українців.

британка еллі
Еллі знімає відео про Україну та українців
Фото: Instagram

Підтримала українців

"Стільки українців, у яких не було вибору. І заради своїх сімей і дітей їм довелося залишити своє безпечне місце, яке вже не було безпечним. Я можу описати це лише так: ніби серце розривається надвоє. Нам надзвичайно пощастило, що нам не довелося покидати свій дім", — каже Еллі.

Британка наголосила, що в її місті відносно безпечно. Вона додала, що думки про українців в еміграції розбивають її серце.

"Сьогодні без мотивації. Я просто підтримую своїх чудових українців, які були змушені покинути свої домівки, які втратили свої домівки", — резюмувала Еллі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Американський незалежний журналіст Террелл Старр приїхав в Україну, аби на власні очі побачити, що тут відбувається.