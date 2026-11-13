"Я шокований": британець розказав, які речі в Україні його здивували (фото)

Українка на імʼя Влада Демченко вийшла заміж за британця Джиммі. Тепер чоловік час від часу відвідує батьківщину своєї коханої.

Своїми відео пара ділиться в Instagram (vlada___demchenko), часто розповідаючи цікаві факти про Україну на міжнародну аудиторію.

Британець здивований через ці 5 речей

Джиммі, який одружився з українкою та побував в Україні як мінімум 6 разів, поділився своїми чесними враженнями.

"5 речей, які в Україні кращі за Велику Британію", — почав іноземець.

Першою Джиммі назвав діджиталізацію.

"Я шокований. Їхня діджиталізація божевільна. Вони мають один державний застосунок під назвою "Дія." Ти можеш мати там всі документи. Там можна навіть одружитися. Моя дружина буквально підписує документи кліпаючи", — каже британець.

Другими стали місцеві потяги.

Видео дня

"Українські потяги більш надійні, ніж британські. Вони не такі широкорозповсюджені, але вони мають нічні потяги з купе, де ви можете отримати своє ліжко, постіль, каву, чай. Там дуже чисто, навіть під час війни. Нічні потяги в Україні коштують близько 15 фунтів", — повідомив чоловік українки.

Британець Джиммі любить борщ Фото: Instagram

Також Джиммі вражений рівнем української освіти.

"Українці мають значні загальні знання. Якимось чином кожен українець знає, хто такий Даніель Дефо і Оскар Вайлд. Мені треба було гуглити", — зізнався іноземець.

Наступними стали українські сервіс та кухня.

Джиммі навіть ходив на протести Фото: Instagram

"Ми зробили купу відео, описуючи, який чудовий ресторанний сервіс в Україні. Українська кухня. Варіативність… Я можу сказати, що Україна в цьому перемагає", — резюмував британець.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Американський незалежний журналіст Террелл Старр приїхав в Україну, аби на власні очі побачити, що тут відбувається, і здивувався одній речі в ресторані.

Американець, який одружився з українкою та приїхав на її батьківщину, сильно здивувався через ці звичні для нас пʼять речей.

Британка Еллі живе в Україні близько восьми років та вийшла заміж за українця. Вона емоційно відповіла на закиди іноземних друзів про те, що варто виїжджати звідси.