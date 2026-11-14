Бразильский сериал об украинцах разрывает сеть: "Недооцененный шедевр" (видео)

В сети активно обсуждают бразильский сериал "Бездушные", первый сезон которого вышел ещё в 2020 году. Сериал рассказывает об украинской диаспоре, поселившейся в городке Брижида.

В сериале можно увидеть празднование Ивана Купала, услышать вставки на украинском языке и наблюдать за мистическим развитием сюжета. В первом сезоне интрига закручена вокруг загадочного убийства девушки по имени Галина. Сначала кажется, что убийца очевиден, но всё не так просто.

Сериал "Бездушные": об украинцах в Бразилии

"Почему об этом сериале никто не говорит? Сняли бразильцы, посвященный украинской культуре, да ещё и украинские песни в исполнении иностранцев, и атмосфера Ивана Купала. Впервые посмотрела в 2022 году, снова возвращаюсь", — написала пользовательница сети под ником ulianaulia1.

В комментариях украинцы начали активно обсуждать присутствие нашей диаспоры в Южной Америке.

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Сериал "Бездушные" обсуждают в сети Фото: Threads

Реакция сети

"Когда я познакомилась с Дениз (бразильянка), первое, что она мне сказала, — что в Бразилии живёт много украинцев! И знаете что? Мы с Дениз уже 15 лет — лучшие подруги! Я её очень уважаю и люблю!"

"Посмотрела на одном дыхании около 2 месяцев назад, впечатляет то, что совершенно другая страна так круто показала наши традиции и мифологию, там есть всё: и драма, и триллер, и детектив, однозначно рекомендую к просмотру".

"Ого! Впервые слышу о таком. Спасибо, что поделились".

"Мы с подругой искали какой-нибудь дурацкий бразильский сериал, чтобы посмотреть вместе, и в конце концов нашли этот клад. Словами не описать, в каком восторге мы были во время просмотра. Недооцененный шедевр".

Трейлер сериала "Бездушные"

"Похоже, в Бразилии украинская диаспора больше, чем в Канаде, там даже есть целый украиноязычный населённый пункт. Спасибо, что поделились, обязательно посмотрю".

"В Южной Америке у нас огромная диаспора. Там есть целые поселения, где до сих пор говорят на русинском диалекте первых волн эмигрантов. Сохранились первые дома, их вещи… Когда-то смотрела исследование".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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