Бразильський серіал про українців розриває мережу: "Недооцінений шедевр" (відео)

У мережі активно обговорюють бразильський серіал "Бездушні", перший сезон якого вийшов ще у 2020 році. Стрічка розповідає про українську діаспору, яка оселилася в містечку Бріжіда.

У серіалі можна побачити святкування Івана Купала, почути вставки українською мовою та спостерігати за містичним розвитком сюжету. У першому сезоні інтрига закручена навколо загадкового вбивства дівчини на імʼя Галини. Спершу здається, що вбивця очевидний, але все не просто так.

Серіал "Бездушні": про українців у Бразилії

"Чому про цей серіал ніхто не говорить? Зняли бразильці, присвячений українській культурі, ще й українські пісні у виконанні іноземців та вайб Івана Купала. Вперше побачила у 2022 році, знову повертаюсь", — написала користувачка мережі під ніком ulianaulia1.

У коментарях українці почали активно обговорювати присутність нашої діаспори в Південній Америці.

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Серіал "Бездушні" обговорюють у мережі Фото: Threads

Реакція мережі

"Коли я познайомилася з Денізе/бразилійка, перше,що вона мені сказала, що в Бразилії живуть багато українців! І знаєте, що? Ми з Денізе вже 15 років найкращі подруги! Я її дуже поважаю і люблю!"

"Подивилась на одному диханні близько 2 місяців тому, вражає те, що зовсім інша країна так круто показала наші традиції та міфологію, там є все, і драма, і трилер, і детектив, однозначно рекомендовано до перегляду".

"Ого! Вперше чую про такий. Дякую, що поділилися".

"Ми з подругою шукали якийсь дурнуватий бразильський серіал, щоб подивитися разом, і зрештою знайшли цей скарб. Словами не виказати, в якому захваті ми були під час перегляду. Недооцінений шедевр".

Трейлер серіалу "Бездушні"

"Здається, у Бразилії більша українська діаспора, ніж у Канаді, навіть є цілий україномовний населений пункт. Дякую, що поділились, треба обов'язково подивитись".

"В Південній Америці величезна наша діаспора. Там є цілі поселення, які розмовляють ще русинським діалектом перших хвиль емігрантів. Є збережені перші хати, їхні речі… Дивилася колись дослідження".

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