Джонні Депп повертається: 9 найкращих фільмів листопада, про які всі говорять

Листопад надзвичайно щедрий на цікаві прем’єри. Кіностудії по всьому світу намагаються випустити свої фільми саме зараз, щоб не конкурувати з "Дюною" та "Месниками" у грудні. У нашій свіжій кінодобірці навіть найвибагливіший глядач знайде щось цікаве для себе.

Кінооглядач Андрій Пушкаш відібрав для Фокусу всі найбільш очікувані прем’єри листопада. Згадаємо новий фільм Мартіна МакДони, спін-оф "Одного разу в Голлівуді" Девіда Фінчера та Квентіна Тарантіно, нове переосмислення "Різдвяної історії" Чарльза Діккенса із Джонні Деппом у головній ролі.

Також нас порадує нова глава "Голодних ігор", "Знайомство з Факерами" та низка не менш цікавих релізів. Попереду аж дев’ять крутих прем’єр листопада, – зберігайте!

"Плетений"

реж. Алекс Хастон Фішер, Елеанор Вілсон

з 5-го листопада

Нестандартна історія кохання, чорний гумор, казкова атмосфера, а ще Олівія Колман та Александр Скашгорд у головних ролях – це поєднання, яке точно не варто пропускати у кіно.

У центрі сюжету – самотня рибалка, яка живе у консервативному селі й терпить глузування. Одного разу жінка просить, щоб майстер створив для неї чоловіка з лози. Плетений парубок оживає й виявляється дуже турботливим і витривалим у ліжку. Втім, його поява викликає неабиякі заздрощі у містян. Чим це обернеться для героїні, зможемо дізнатися вже у кіно!

"Плетений" став одним із найпомітніших прем’єр на фестивалі Sundance 2026. Незвичайне поєднання казкової романтики та сатири на суспільство робить цей фільм однією з головних новинок сезону серед вузького кола поціновувачів.

"Дикий кінь номер дев'ять"

реж. Мартін МакДона

з 5-го листопада

Нова робота Мартіна МакДони ("Три білборди за межами Еббінга, Міссурі" та "Банші Інішеріна"). Режисер не лише зняв фільм, а й написав до нього сценарій, тобто це повністю оригінальна історія. Детального синопсису ми не маємо, але вже знаємо, що це історія про двох агентів ЦРУ, яких робота приводить із Сантьяго до віддаленого острова Пасхи. Саме там на героїв чекає сувора перевірка.

До акторського складу увійшли: Сем Роквелл, Джон Малкович, Стів Бушемі, Паркер Поузі та Том Вейтс. Стрічка вже встигла "засвітитися" у низці фестивалів, де її зустріли оваціями. Джон Малкович у Каннах навіть отримав "Золоту пальмову гілку" за виконання своєї ролі.

Від МакДони традиційно очікують гострих діалогів, чорного гумору, неоднозначних персонажів та, звісно що, "Оскара". Промокампанія у "Дикого коня номер дев'ять" не найкраща, тож глядачі можуть пропустити його у прокаті, але не читачі Фокусу.

"Скрудж і духи Різдва"

реж. Тай Вест

з 12-го листопада

Нова інтерпретація різдвяної казки Чарльза Діккенса про скупого Ебенізера Скруджа. Напередодні свята, уночі, до героя навідаються три духи: минулого, сьогодення та майбутнього. Скрудж давно втратив віру в людяність та Різдво. Чи зможуть духи змінити його до настання свята?

Це не перша екранізація "Різдвяної історії" у "новорічному марафоні" ми згадували чудову анімаційну екранізацію Роберта Земекіса. Дуже цікаво, якою буде нове переосмислення від режисера горорів "Перли", "Х" та "МакХХХін". Є побоювання, що замість сімейної казки, ми отримаємо похмуру та напружену версію. До речі, головну роль Скруджа виконує Джонні Депп.

"Як пограбувати банк"

реж. Девід Ліч

з 12-го листопада

Це фільм колишнього каскадера Девіда Ліча, якого вважають одним із найкращих режисерів сучасного екшну. Серед його робіт – "Дедпул 2", "Швидкісний поїзд" та "Каскадер". Саме тому від нового фільму очікують динамічного монтажу, видовищних погонь і винахідливих екшн-сцен.

Фільм про команду грабіжників, що транслюють свої пограбування в соцмережах. Вони набирають мільйони переглядів і стають популярними. Поки герої планують наймасштабніше пограбування, доля показує їм, що така популярність призводить до певних наслідків.

"Голодні ігри: Світанок перед жнивами"

реж. Френсіс Лоуренс

з 19-го листопада

Нова частина культової франшизи за мотивами однойменного роману Сюзанни Коллінз, який вийшов у 2025 році. До роботи над преквелом повернулася команда, що створювала попередні фільми: режисер Френсіс Лоуренс, продюсери Ніна Джейкобсон і Бред Сімпсон. Сценарій написав Біллі Рей.

Події розгортаються за 24 роки до першої частини франшизи та показують історію молодого Геймітча Абернаті, якого в основній трилогії зіграв Вуді Геррельсон. У центрі сюжету – 50-ті "Голодні ігри", відомі як "Друга Почверть".

Попередній приквел був надзвичайно успішним, тож очікування від цієї стрічки у фанатів високі. Шанувальники франшизи нарешті зможуть побачити історію, яка пояснює, як Геймітч став тим цинічним наставником, якого ми знаємо.

"Я – Роккі"

реж. Пітер Фарреллі

19-го листопада

Це особливий реліз для шанувальників кінематографу. Нам покажуть історію становлення легендарного фільму "Роккі".

У 1970-х нікому невідомий Сталлоне сам написав сценарій фільму про боксера, але відмовлявся продавати його студіям без можливості зіграти головну роль. Навіть попри фінансові складнощі та щедрі пропозиції від продюсерів, він не погоджувався на компроміси.

Нагадаємо, "Роккі" (1976) з бюджетом понад $1 млн зібрав $117 млн, отримав 10 номінацій на "Оскар" і довів, що наполегливість завжди винагороджується. У новому фільмі молодого Сталлоне зіграв Ентоні Іполіто. Режисер "Зеленої книги" Пітер Фарреллі вирішив показати не історію боксера, а історію людини, яка повірила у власну мрію всупереч усьому.

Стрічку представили на кінофестивалі у Торонто, де її дуже добре оцінили.

"Чуття і чуттевість"

реж. Джорджія Оклі

з 19-го листопада

Нова адаптація роману Джейн Остін про сестер Елінор та Маріанну, які після смерті батька змушені залишити заможне життя та пристосуватися до нових умов. Кожна із сестер по-своєму переживає кохання, розчарування та суспільний тиск. Одна керується розумом, інша – емоціями.

Режисерка обіцяє, що це не буде класична костюмована драма, а глибока історія про сестринство, почуття та спробу знайти щастя в суворому суспільстві. Очікуємо на зворушливу драму зі сильними персонажами та захоплюючим сюжетом.

"Нові злощасні пригоди Кліффа Бута"

реж. Девід Фінчер

з 25-го листопада

Один з найбільш інтригуючих фільмів листопада, адже за ним стоять одразу два культові режисери – Девід Фінчер та Квентін Тарантіно. До головної ролі повертається Бред Пітт, який знову зіграє каскадера Кліффа Бута. Як ви зрозуміли, мова йде про спін-оф "Одного разу в Голлівуді". Тарантіно спочатку сам розглядав можливість режисури, але зрештою вирішив передати проєкт Фінчеру, а сценарій залишив собі.

Події відбуваються у 1977 році, через вісім років після подій "Одного разу в Голлівуді". Кліфф працює своєрідним "рішалою" для знаменитостей, якого втягують у кримінальні інтриги та небезпечні ігри. Для поціновувачів це найбільш очікуваний реліз осені.

За інформацією, на виробництво витратили понад $200 млн. Хоча цей фільм від Netflix, він матиме кінотеатральний прокат з 25 листопада.

"Знайомство з Факерами 3"

реж. Джон Гамбург

з 25-го листопада

Нова частина комедійної франшизи, яка знову поверне на великі екрани Роберта Де Ніро та Бена Стіллера. Цього разу історія зосередиться на новому поколінню сімейства.

Син Грега Факера приводить додому нову обраницю, яку зіграла суперзірка Аріана Гранде. Вона – колишня агентка ФБР, тому одразу не подобається батьку, на відміну від дідуся (Роберта Де Ніро), який одразу знайшов з дівчиною спільну мову. Через це між невісткою та свекром починаються конфлікти, непорозуміння та суперечки. Творці обіцяють порцію фірмового гумору та веселого настрою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про:

5 найкращих фільмів в історії кіно за версією IMDb. Стрічки, що посіли верхні рядки рейтингу, тримають увагу глядача від першої до останньої хвилини й спонукають по-новому подивитися на життя та власний світогляд.

Крім того, ми зібрали найкращі екранізації Стівена Кінга: 15 фільмів, які допоможуть відволіктися від усього навколо. Це унікальні історії, що змушують замислитися над сенсом життя.

А якщо й цього вам виявиться замало, радимо переглянути добірку найкращих фільмів і серіалів на Netflix, яка стане ідеальним доповненням до осіннього вечора.