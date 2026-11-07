Джонни Депп возвращается: 9 лучших фильмов ноября, о которых все говорят

Ноябрь необычайно богат на интересные премьеры. Киностудии стараются выпустить свои фильмы именно сейчас, чтобы не конкурировать с "Дюной" и "Мстителями" в декабре. В этом списке даже самый взыскательный зритель найдет что-то интересное для себя.

Кинообозреватель Андрей Пушкаш отобрал для Фокуса все самые ожидаемые премьеры ноября. Среди них – новый фильм Мартина МакДонны, спин-офф "Однажды в Голливуде" Дэвида Финчера и Квентина Тарантино, а также новая интерпретация "Рождественской истории" Чарльза Диккенса с Джонни Деппом в главной роли.

Кроме того, нас порадует новая глава "Голодных игр", "Знакомство с Факерсами" и ряд не менее интересных релизов. Впереди целых девять крутых премьер ноября – не пропустите!

"Плетеный"

реж. Алекс Хастон Фишер, Элеанор Уилсон

с 5 ноября

Нестандартная история любви, чёрный юмор, сказочная атмосфера, а ещё Оливия Колман и Александр Скашгорд в главных ролях – это сочетание, которое точно не стоит пропускать в кино.

В центре сюжета – одинокая рыбачка, которая живёт в консервативной деревне и терпит насмешки. Однажды женщина просит мастера создать для неё мужчину из лозы. Плетеный молодой человек оживает и оказывается очень заботливым и выносливым в постели. Впрочем, его появление вызывает нешуточную зависть у горожан. Чем это обернется для героини, мы сможем узнать уже в кино!

"Плетеный" стал одной из самых заметных премьер на фестивале Sundance 2026. Необычное сочетание сказочной романтики и социальной сатиры делает этот фильм одной из главных новинок сезона среди узкого круга ценителей.

"Дикая лошадь номер девять"

реж. Мартин МакДона

с 5 ноября

Новая работа Мартина МакДонны ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и "Банши Инишерина"). Режиссёр не только снял фильм, но и написал к нему сценарий, то есть это полностью оригинальная история. Подробного синопсиса у нас нет, но уже известно, что это история о двух агентах ЦРУ, которых работа приводит из Сантьяго на отдалённый остров Пасхи. Именно там героев ждёт суровое испытание.

В актерский состав вошли: Сэм Рокуэлл, Джон Малкович, Стив Бушеми, Паркер Поузи и Том Уэйтс. Фильм уже успел "засветиться" на ряде фестивалей, где его встретили овациями. Джон Малкович в Каннах даже получил "Золотую пальмовую ветвь" за исполнение своей роли.

От МакДонны традиционно ждут острых диалогов, чёрного юмора, неоднозначных персонажей и, конечно же, "Оскара". Промокампания фильма "Дикая лошадь номер девять" не самая удачная, поэтому зрители могут пропустить его в прокате, но не читатели Фокуса.

"Скрудж и духи Рождества"

реж. Тай Уэст

с 12 ноября

Новая интерпретация рождественской сказки Чарльза Диккенса о скупом Эбенизере Скрудже. Накануне праздника, ночью, к герою приходят три духа: прошлого, настоящего и будущего. Скрудж давно утратил веру в человечность и Рождество. Смогут ли духи изменить его до наступления праздника?

Это не первая экранизация "Рождественской истории": в "новогоднем марафоне" мы упоминали замечательную анимационную экранизацию Роберта Земекиса. Очень интересно, какой будет новая интерпретация от режиссера фильмов ужасов "Жемчуг", "Х" и "МакХХХин". Есть опасения, что вместо семейной сказки мы получим мрачную и напряженную версию. Кстати, главную роль Скруджа исполняет Джонни Депп.

"Как ограбить банк"

реж. Дэвид Лич

с 12 ноября

Это фильм бывшего каскадера Дэвида Лича, которого считают одним из лучших режиссёров современного экшна. Среди его работ – "Дэдпул 2", "Скоростной поезд" и "Каскадер". Именно поэтому от нового фильма ожидают динамичного монтажа, зрелищных погонь и изобретательных экшн-сцен.

Фильм о банде грабителей, которые транслируют свои ограбления в социальных сетях. Они набирают миллионы просмотров и становятся популярными. Пока герои планируют самое масштабное ограбление, судьба показывает им, что такая популярность влечет за собой определенные последствия.

"Голодные игры: Рассвет перед жатвой"

реж. Фрэнсис Лоуренс

с 19 ноября

Новая часть культовой франшизы по мотивам одноимённого романа Сюзанны Коллинз, вышедшего в 2025 году. К работе над приквелом вернулась команда, создававшая предыдущие фильмы: режиссёр Фрэнсис Лоуренс, продюсеры Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон. Сценарий написал Билли Рэй.

События разворачиваются за 24 года до первой части франшизы и рассказывают историю молодого Хеймитча Абернати, которого в основной трилогии сыграл Вуди Харрельсон. В центре сюжета – 50-е "Голодные игры", известные как "Вторая четверть".

Предыдущий приквел имел огромный успех, поэтому у фанатов высокие ожидания от этой картины. Поклонники франшизы наконец-то смогут увидеть историю, объясняющую, как Хеймитч стал тем циничным наставником, которого мы знаем.

"Я – Рокки"

реж. Питер Фаррелли

19 ноября

Это особый релиз для поклонников кино. Нам покажут историю создания легендарного фильма "Рокки".

В 1970-х никому не известный Сталлоне сам написал сценарий фильма о боксере, но отказывался продавать его студиям, если не мог сыграть главную роль. Даже несмотря на финансовые трудности и щедрые предложения от продюсеров, он не соглашался на компромиссы.

Напомним, что фильм "Рокки" (1976) с бюджетом более 1 млн долларов собрал 117 млн долларов, получил 10 номинаций на "Оскар" и доказал, что настойчивость всегда вознаграждается. В новом фильме молодого Сталлоне сыграл Энтони Иполито. Режиссёр "Зелёной книги" Питер Фаррелли решил показать не историю боксёра, а историю человека, который поверил в свою мечту вопреки всему.

Фильм был представлен на кинофестивале в Торонто, где его очень высоко оценили.

"Чувство и чувствительность"

реж. Джорджия Окли

с 19 ноября

Новая экранизация романа Джейн Остин о сестрах Элинор и Марианне, которые после смерти отца вынуждены отказаться от безбедной жизни и приспособиться к новым условиям. Каждая из сестёр по-своему переживает любовь, разочарования и давление общества. Одна руководствуется разумом, другая – эмоциями.

Режиссёр обещает, что это будет не классическая костюмированная драма, а глубокая история о сестринской любви, чувствах и попытке обрести счастье в суровом обществе. Нас ждёт трогательная драма с яркими персонажами и увлекательным сюжетом.

"Новые злополучные приключения Клиффа Бута"

реж. Дэвид Финчер

с 25 ноября

Один из самых интригующих фильмов ноября, ведь за ним стоят сразу два культовых режиссёра – Дэвид Финчер и Квентин Тарантино. В главную роль возвращается Брэд Питт, который вновь сыграет каскадера Клиффа Бута. Как вы поняли, речь идет о спин-оффе "Однажды в Голливуде". Тарантино сначала сам рассматривал возможность режиссуры, но в итоге решил передать проект Финчеру, а сценарий оставил себе.

События разворачиваются в 1977 году, через восемь лет после событий фильма "Однажды в Голливуде". Клифф работает своего рода "решалой" для знаменитостей, которого втягивают в криминальные интриги и опасные игры. Для ценителей это самый ожидаемый релиз осени.

По имеющимся данным, на производство было потрачено более 200 млн долларов. Хотя этот фильм от Netflix, он выйдет в кинопрокат 25 ноября.

"Знакомство с Факерсами 3"

реж. Джон Гамбург

с 25 ноября

Новая часть комедийной франшизы, которая вновь вернёт на большие экраны Роберта Де Ниро и Бена Стиллера. На этот раз в центре внимания окажется новое поколение семьи.

Сын Грега Факкера приводит домой новую девушку, роль которой исполнила суперзвезда Ариана Гранде. Она – бывшая агент ФБР, поэтому сразу не нравится отцу, в отличие от дедушки (Роберта Де Ниро), который сразу нашел с девушкой общий язык. Из-за этого между невесткой и свекром начинаются конфликты, недоразумения и споры. Создатели обещают порцию фирменного юмора и веселого настроения.

Напомним, ранее Фокус писал о:

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