Они потеряли все: 7 фильмов об известных людях, которые скатились на дно

Когда-то эти люди были всемирно известны и имели всё, что только можно себе представить: славу, деньги и признание. Но за овациями, наградами и достижениями часто скрываются зависимости, разбитые судьбы и полное одиночество.

Даже знаменитости не застрахованы от падения, а путь к славе иногда ведёт к трагедии. В сегодняшней подборке кинообозреватель Андрей Пушкаш подготовил для Фокуса семь фильмов об известных людях, которые были на вершине славы, но потерпели поражение.

Почти все представленные фильмы основаны на реальных событиях, имеют высокие рейтинги и раскрывают истории знаменитостей. Каждая картина раскрывает их личность и ту правду, которая скрывалась за идеальной картинкой.

"Джуди"

2019 г.

реж. Руперт Гулд

Рейтинг Rotten Tomatoes (критики) – 82%

Биографический фильм о выдающейся певице и актрисе Джуди Гарленд. Когда-то её голосом восхищался весь мир, а роль в фильме "Волшебник страны Оз" сделала её одной из самых известных актрис. Однако за кулисами такой успешной жизни скрывались различные зависимости, тяжелое детство, проблемы в личной жизни и финансовые трудности.

Фильм будет посвящён последним годам творчества артистки, когда она отправляется в Лондон, чтобы заработать на серии концертов. Джуди вынуждена бороться за своё место под солнцем, чтобы иметь возможность заработать хоть какие-то деньги в мире, который о ней забывает.

Главную роль исполнила Рене Зеллвегер: она настолько точно воплотила образ, что стала триумфаторкой всего наградного сезона и получила "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и другие награды. Это печальная история об успехе, который ломает, но желание оставаться нужной – всё-таки оказывается сильнее.

"Эми"

2015 г.

реж. Азиф Кападия

Рейтинг Rotten Tomatoes (критики) – 96%

Её называют одной из самых ярких певиц своего поколения. Альбом "Back to Black" принёс Эми Вайнгауз мировую известность и пять премий "Грэмми". Стиль и узнаваемый голос сделали британскую певицу настоящим феноменом.

Однако зависимость от наркотиков и алкоголя полностью разрушила её жизнь. Папарацци преследовали артистку на каждом шагу, а отсутствие частной жизни только усугубило ситуацию и в конечном итоге привело к фатальным последствиям.

Документальный фильм с помощью архивных видеозаписей и интервью воссоздает путь молодой певицы от первых записей до мирового признания и трагической гибели в 27 лет. Если вы не любите документальное кино, то предлагаем художественный фильм "Эми Вайнгауз: Back To Black" (2024), который также воссоздает жизнь певицы от детства и первых музыкальных попыток до самого конца.

"Мария"

2024 г.

реж. Пабло Ларраин

Рейтинг Rotten Tomatoes (критики) – 75%

Третий биографический фильм Пабло Ларраина, который на этот раз взялся за биографию выдающейся оперной певицы Марии Каллас, обладательницы самого выдающегося сопрано XX века. Её выступления собирали аншлаги в самых престижных театрах мира! Артистка пользовалась благосклонностью влиятельных людей и международным признанием. Однако роман с миллиардером Аристотелем, разочарование в любви, проблемы со здоровьем и потеря голоса стали настоящим испытанием. Певица явно не была к этому готова.

Перед нами история об одиночестве после лет славы и осознании того, что даже такая популярность не спасает. Фильм посвящён последним дням жизни Каллас в Париже 1970-х годов, когда она пытается осмыслить своё прошлое и смириться с утратой популярности. Главную роль исполнила Анджелина Джоли, которая долгое время занималась вокалом ради этой роли. На премьере во время Венецианского кинофестиваля фильм заслужил восьмиминутные овации.

"Я, Тоня"

2017 г.

реж. Крейг Хилеспи

Рейтинг Rotten Tomatoes (критики) – 90%

У Тони Хардинг были все шансы стать одной из самых успешных фигуристок своего поколения. Она вошла в историю как первая американка, выполнившая тройной аксель (один из самых сложных прыжков в фигурном катании) на соревнованиях, участвовала в Олимпийских играх и завоевала мировое признание в спорте.

К сожалению, её имя стало ещё более известным не благодаря спортивным достижениям. В 1994 году её соперница, Нэнси Керриган, стала жертвой нападения, организованного бывшим мужем Тони, а также его сообщником. Расследование разрушило репутацию фигуристки и полностью уничтожило её карьеру. В итоге Тоня, для которой фигурное катание было единственным утешением в жизни, омраченной мужем-тираном и токсичной матерью, получила пожизненный запрет на участие в любых соревнованиях по фигурному катанию.

Фильм Крейга Хилеспи показывает, как Тоня всю жизнь страдала от издевательств матери, а затем от своего мужа, из-за которого лишилась всего, что у неё было. Такое воспитание тоже имело свои последствия: Хардинг была очень резкой на язык. Это придало фильму комедийный шарм, который хорошо вписывается в сюжет. Роль Тони исполнила Марго Робби, за которую она получила свою первую номинацию на "Оскар".

"Жизнь в розовом цвете"

2007 г.

реж. Оливье Данн

Рейтинг Rotten Tomatoes (критики) – 74%

Этот фильм расскажет историю легендарной французской певицы Эдит Пиаф. Ещё ребёнком она пела с отцом на грязных улицах Парижа, чтобы заработать на еду. Её история стала примером того, как талант способен помочь выбраться из нищеты и изменить судьбу.

Голос Эдит Пиаф стал настоящей классикой французской музыки, но, как мы знаем, за такой картиной часто скрывается жизнь, полная потерь, предательств, проблем со здоровьем и алкоголем.

Биографическая драма Оливье Даана охватывает различные периоды жизни артистки: от нелегкого детства до последних лет жизни, когда певица изо всех сил пыталась петь, чтобы заработать на хлеб.

Одной из изюминок фильма стала игра Марион Котийяр, исполнившей роль Эдит Пиаф. Она стала триумфаторкой наградного сезона, получив "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и французскую премию "Сезар".

"Бердмен"

2014 г.

реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту

Рейтинг Rotten Tomatoes (критики) – 91%

Единственный фильм в этой подборке, который не основан на реальных событиях, однако это настолько замечательное кино, что мы не могли его пропустить.

Фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту рассказывает о Риггане Томсоне, которого блестяще сыграл Майкл Китон. Наш герой в своё время был чрезвычайно успешен благодаря роли супергероя, однако с годами слава угасла, и о нём все забыли. Чтобы вернуть себе популярность, он решает поставить собственный спектакль на Бродвее. Однако подготовка превращается в хаос, в котором приходится разбираться с финансами, коллегами, дочерью, бывшей женой и собственным эго.

Фильм стал настоящим триумфатором премии "Оскар" 2015 года, получив четыре награды, в том числе за лучший фильм и режиссуру. Отдельно хотим отметить операторскую работу, ведь камера буквально "ходит" и "бегает" за актерами, что создает эффект присутствия вместе с героями.

Режиссёр собрал в фильме просто безупречный актёрский состав: Майкл Китон, Эмма Стоун, Эдвард Нортон, Ноами Уотс и Зак Галифианакис. Это сатира на зависимость от популярности и саму концепцию Голливуда.

"Уитни"

2018 г.

реж. Кевин Макдональд

Рейтинг Rotten Tomatoes (критики) – 88%

О феномене, рекордах и масштабах популярности Уитни Хьюстон, пожалуй, не стоит напоминать. За свою короткую жизнь певица успела стать одной из самых успешных певиц в истории музыки.

Документальный фильм Кевина Макдональда пытается раскрыть настоящую историю певицы – с помощью ранее неопубликованных архивных материалов, редких записей и интервью с близкими.

Фильм был представлен на Каннском кинофестивале и получил награду за лучший документальный фильм. Это история о невероятном таланте, который не смог справиться со своими демонами и зависимостями в то время, когда от тебя постоянно ждут совершенства.

Если документальное кино вам не по душе, предлагаем художественный фильм "Уитни. Я хочу танцевать с кем-нибудь" (2022), который также рассказывает историю известной певицы.

Напомним, ранее Фокус писал о:

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