Вони втратили все: 7 фільмів про відомих людей, які опустилися на дно

Колись ці люди були всесвітньо відомими та мали все, що можна собі уявити: славу, гроші і визнання. Але за оваціями, нагородами та досягненнями часто ховаються залежності, розбиті долі й тотальна самотність.

Навіть знаменитості не застраховані від падіння, а зірковий шлях іноді веде до трагедії. У сьогоднішній добірці кінооглядач Андрій Пушкаш підготував для Фокусу сім фільмів про відомих людей, які були на вершині слави, але зазнали поразки.

Майже всі запропоновані фільми засновані на реальних подіях, мають високі рейтинги та розкривають історію знаменитостей. Кожна стрічка розкриває їхню особистість і ту правду, яка ховалася за ідеальною картинкою.

"Джуді"

2019 р.

реж. Руперт Гулд

Рейтинг Rotten Tomatoes (критики) – 82%

Біографічна стрічка про видатну співачку та акторку Джуді Гарленд. Колись її голосом захоплювався весь світ, а роль у фільмі "Чарівник країни Оз" зробила її однією з найвідоміших акторок. Проте за лаштунками такого успішного життя ховалися різні залежності, важке дитинство, проблеми в особистому житті та фінансові труднощі.

Фільм зосередиться на останніх роках творчості артистки, коли вона вирушає до Лондона, щоб заробити на серії концертів. Джуді змушена боротися за своє місце під сонцем, щоб мати змогу заробити хоч якісь гроші у світі, який про неї забуває.

Головну роль виконала Рене Зеллвегер: вона настільки влучно втілилася у роль, що стала тріумфаторкою всього нагородного сезону та отримала "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA та інші відзнаки. Це сумна історія про успіх, що ламає, але бажання залишатися потрібною – все-таки виявляється сильнішим.

"Емі"

2015 р.

реж. Азіф Кападія

Рейтинг Rotten Tomatoes (критики) – 96%

Її називають однією з найяскравіших музиканток свого покоління. Альбом Back to Black приніс Емі Вайнгауз світове визнання та п'ять премій "Ґреммі". Стиль й впізнаваний голос зробили британську співачку справжнім феноменом.

Однак залежність від наркотиків та алкоголю вщент знищила її життя. Папараці переслідували артистку на кожному кроці, а відсутність приватності лише загострила ситуацію й врешті призвела до фатальних наслідків.

Документальна стрічка за допомогою архівних відео та інтерв’ю відтворює шлях молодої співачки від перших записів до світового визнання та трагічної загибелі у 27 років. Якщо не любите документальне кіно, то пропонуємо художній фільм "Емі Вайнгауз: Back To Black" (2024), який також відтворює життя співачки від дитинства та перших музичних спроб до самого кінця.

"Марія"

2024 р.

реж. Пабло Ларраін

Рейтинг Rotten Tomatoes (критики) – 75%

Третій байопік Пабло Ларраіна, який цього разу взявся за біографію видатної оперної співачки Марії Каллас, володарки найвидатнішого сопрано XX століття. Її виступи збирали аншлаги у найпрестижніших театрах світу! Артистка мала прихильність впливових людей і міжнародне визнання. Втім, роман з мільярдером Арістотолем, розчарування в коханні, проблеми зі здоров’ям та втрата голосу стали справжнім випробуванням. Співачка явно не була до цього готова.

Перед нами історія про самотність після років слави та усвідомлення, що навіть така популярність не рятує. Фільм зосереджується на останніх днях життя Каллас у Парижі 1970-х рр., коли вона намагається осмислити власне минуле та примиритися з втратою популярності. Головну роль виконала Анджеліна Джолі, яка тривалий час займалася вокалом задля цієї ролі. На прем’єрі під час Венеційського кінофестивалю фільм заслужив восьмихвилинні овації.

"Я, Тоня"

2017 р.

реж. Крейг Гілеспі

Рейтинг Rotten Tomatoes (критики) – 90%

Тоня Гардінг мала всі шанси стати однією з найуспішніших фігуристок свого покоління. Вона увійшла в історію як перша американка, яка виконала потрійний аксель (один із найскладніших стрибків у фігурному катанні) на змаганнях, брала участь в Олімпійських іграх та здобула світове визнання у спорті.

На жаль, її ім’я стало ще відомішим не завдяки спортивним досягненням. У 1994 році її суперниця, Ненсі Керріган, стала жертвою нападу, який організували колишній чоловік Тоні, а також його спільник. Розслідування зруйнувало репутацію фігуристки та повністю знищило її кар’єру. Зрештою, Тоня, для якої фігурне катання було єдиною розрадою у житті, затьмаренним чоловіком-тираном та токсичною матір’ю, отримала довічну заборону на участь у будь-яких змаганнях з фігурного катання.

Фільм Крейга Гілеспі показує, як Тоня все життя потерпала від знущань матері, а потім від свого чоловіка, через якого втратила все, що мала. Таке виховання теж мало наслідки: Гардінг була дуже гострою на язик. Це додало фільму комедійного шарму, що гарно вписується у сюжет. Роль Тоні виконала Марго Роббі, за яку вона отримала свою першу номінацію на "Оскар".

"Життя в рожевому кольорі"

2007 р.

реж. Олів’є Данн

Рейтинг Rotten Tomatoes (критики) – 74%

Цей фільм розповість історію легендарної французької виконавиці Едіт Піаф. Ще дитиною вона співала з батьком на брудних вулицях Парижа, щоб заробити на їжу. ЇЇ історія стала прикладом того, як талант здатен допомогти вибратися зі злиднів і змінити долю.

Голос Едіт Піаф став справжньою класикою французької музики, але, як ми знаємо, за такою картиною часто ховається життя, сповнене втрат, зрад, проблем зі здоров’ям і алкоголем.

Біографічна драма Олів'є Даана охоплює різні періоди життя артистки: від непростого дитинства до останніх років життя, коли співачка намагалася з останніх сил співати, щоб заробити на хліб.

Однією з окрас фільму стала акторська робота Маріон Котіяр, яка зіграла Едіт Піаф. Вона стала тріумфаторкою нагородного сезону, взявши "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA та французьку премію "Сезар".

"Бердмен"

2014 р.

реж. Алехандро Ґонсалес Іньярріту

Рейтинг Rotten Tomatoes (критики) – 91%

Єдиний фільм в цій добірці, який не заснований на реальних подіях, однак це настільки чудове кіно, що ми не могли пройти повз.

Фільм Алехандро Ґонсалеса Іньярріту розповідає про Ріггана Томсона, якого блискуче зіграв Майкл Кітон. Наш герой свого часу був надзвичайно успішний через роль супергероя, однак з роками слава згасла і про нього всі забули. Щоб повернути собі популярність, він вирішує поставити власну виставу на Бродвеї. Однак підготовка перетворюється на хаос, в якому доводиться розбиратися з фінансами, колегами, донькою, колишньою дружиною та власним его.

Стрічка стала справжнім тріумфатором премії "Оскар" 2015 року, здобувши чотири нагороди, зокрема за найкращий фільм і режисуру. Окремо хочемо відзначити операторську зйомку, адже камера буквально "ходить" та "бігає" за акторами, що створює ефект присутності з героями.

Режисер зібрав у фільмі просто бездоганний каст: Майкл Кітон, Емма Стоун, Едвард Нортон, Ноамі Вотс та Зак Галіфіанакіс. Це сатира на залежність від популярності та саму концепцію Голлівуду.

"Вітні"

2018 р.

реж. Кевін Макдональд

Рейтинг Rotten Tomatoes (критики) – 88%

Про феномен, рекорди та масштаби популярності Вітні Г'юстон, мабуть, не слід нагадувати. За коротке життя співачка встигла стати однією з найуспішніших співачок в історії музики.

Документальна стрічка Кевіна Макдональда намагається розкрити справжню історію співачки – за допомогою раніше не опублікованих архівних матеріалів, рідкісних записів та інтерв’ю з близькими.

Фільм був представлений на Каннському кінофестивалі та отримав нагороду за найкращий документальний фільм. Це історія про неймовірний талант, який не зміг впоратися з власними демонами та залежностями в період, коли від тебе постійно чекають досконалості.

Якщо документальне кіно вам не до вподоби, пропонуємо художній фільм "Вітні. Я хочу танцювати з кимось" (2022), який також розкриває історію відомої співачки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про:

10 найбільш очікуваних прем’єр листопада. Згадаємо новий фільм Мартіна МакДони, спін-оф "Одного разу в Голлівуді" Девіда Фінчера та Квентіна Тарантіно, нове переосмислення "Різдвяної історії" Чарльза Діккенса із Джонні Деппом у головній ролі.

Також згадуємо шість фільмів і серіалів останніх років на Netflix, які ви могли пропустити.

Крім того, ми підготували добірку найкращих екранізацій романів Стівена Кінга. Згадаємо культові стрічки "Втеча з Шоушенка" та "Зелена миля", а також нові хіти, які глядачі могли пропустити. Тут кожен знайде щось для свого настрою!