Украинец за три часа работы в Швейцарии заработал 1500 евро: есть одно "но"

Молодой человек, который полтора года назад переехал в Швейцарию, недавно снялся в рекламе, за что получил немалые деньги. За три часа работы парню заплатили 1 500 евро. Однако есть одно "но".

Как оказалось, из-за того, что украинец проживает в Швейцарии в качестве беженца, из заработанных 1 500 евро он получил лишь 50 франков. Об этом парень рассказал в своём блоге в TikTok. Подробнее — читайте далее в материале Фокуса.

Беженца "обманули" в Швейцарии

Так, украинец снялся в швейцарской рекламе, и за три часа работы ему заплатили 1500 евро. Это немалая сумма, но есть один минус, который очень огорчил парня.

В Швейцарии украинец живет как беженец и получает социальную помощь. Из-за этого у него отобрали заработанные деньги, оставив всего 50 франков (около 2 715 гривен).

"Я живу в Швейцарии как беженец. То есть я получаю социальную помощь. И из-за этого у меня забрали все деньги. Мне оставили 50 франков, потому что я получаю социальную помощь", — признался парень.

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Однако, по словам украинца, швейцарцев можно понять, поскольку они сейчас полностью содержат парня и тратят на него значительные средства.

"Но их можно понять: они полностью обеспечивают меня и тратят на меня гораздо больше денег. Поэтому проблем нет, хотя это и неприятно", — подчеркнул беженец.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Молодой человек, который полтора года назад переехал в Швейцарию, рассказал, как там живут украинские беженцы. Сначала они попадают в лагерь, где находятся несколько дней, а затем — в бункер и общежитие под землей.

Мужчина, переехавший в Швейцарию, рассказал, что его удивило. По словам украинца, в этой стране стоимость 10 пакетов для мусора составляет около 1 тысячи гривен, поэтому там дорого даже просто выбросить мусор.

Кроме того, украинская беженка Валерия, которая сейчас проживает в Швейцарии, рассказала о том, что её больше всего заинтересовало в этой стране. Своим опытом девушка поделилась в блоге.