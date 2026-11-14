Українець за три години роботи у Швейцарії отримав 1500 євро: є одне "але"

Молодий чоловік, який півтора року тому переїхав до Швейцарії, нещодавно знявся у рекламі, за яку отримав немалі кошти. За три години робити хлопцю заплатили 1 500 євро. Однак, є одне "але".

Як виявилось, через те, що українець живе у Швейцарії як біженець, із зароблених 1 500 євро, він отримав лише 50 франків. Про це хлопець розповів у своєму блозі в TikTok. Детальніше – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Біженця "надурили" у Швейцарії

Так, українець знявся у швейцарській рекламі і за три години роботи йому заплатили 1500 євро. Це немала сума, але є один мінус, який дуже засмутив хлопця.

У Швейцарії українець живе як біженець і отримує соціальну допомогу. Через це у нього забрали зароблені гроші, залишивши лише 50 франків (близько 2 715 гривень).

"Я у Швейцарії живу як біженець. Тобто я на соціальній допомозі. І через це у мене забрали всі мої гроші. Мені залишили 50 франків, тому що я на соціальній допомозі", — зізнався хлопець.

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Однак, за словами українця, швейцарців можна зрозуміти, оскільки вони наразі повністю утримують хлопця і витрачають більші кошти на нього.

"Але їх можна зрозуміти, вони утримують мене повністю і витрачають на мене набагато більше грошей. Тому нема проблем, хоча й неприємно", — наголосив біженець.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Молодий чоловік, який півтора року тому переїхав до Швейцарії, показав, як там живуть українські біженці. Спочатку вони потрапляють у табір, де перебувають декілька днів, а потім у бункер та гуртожиток під землею.

Чоловік, який переїхав у Швейцарію, розповів, що його здивувало. За словами українця, у цій країні вартість 10 пакетів для сміття — близько 1 тисячі гривень, тому там дорого навіть просто викинути сміття.

Крім того, українська біженка Валерія, яка нині проживає у Швейцарії, розповіла про те, що її найбільше зацікавило в цій країні. Своїм досвідом дівчина поділилась у блозі.