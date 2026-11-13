"Остались шрамы": королеву красоты заставили сделать опасную операцию (фото)

Бывшая королева красоты Бриттани Мейсон утверждает, что в подростковом возрасте её заставили пройти "чрезвычайно опасную" процедуру липосакции.

Участница конкурса "Мисс США" утверждает, что в подростковом возрасте её заставили сделать "опасную" пластическую операцию. У неё до сих пор остались шрамы. Об этом пишет Page Six.

Королеве красоты провели опасную операцию

"У меня до сих пор остались шрамы", — говорит Мейсон в новом интервью.

Она добавила, что в то время носила одежду 2-го размера (американский размер, соответствующий небольшим параметрам), однако ей заявили, что к претенденткам на участие в конкурсах красоты предъявляются "определенные требования".

40-летняя Мейсон добавила, что после операции "плохо заживала".

"Я познакомилась с хирургом на вечеринке после конкурса "Мисс Вселенная"", — пояснила она, добавив, что на тот момент её рост составлял 178 см, а вес — 57 кг.

Видео дня

Мейсон, завоевавшая титул "Мисс Индиана — 2008", пережила непростое детство. Она решила, что участие в конкурсах красоты или служба в армии станут для неё шансом "построить лучшую жизнь".

Бриттани Мейсон Фото: Instagram

В документальном фильме она рассказывает, что чувствовала, будто взрослые из её окружения в мире "Мисс США" целенаправленно готовили её к определённым действиям. Однако, когда девушку попросили уточнить этот комментарий, она ответила: "Я не могу сказать больше. Мне бы очень хотелось. Надеюсь, в ближайшее время… Я работаю над тем, чтобы получить полное разрешение на обнародование этой информации".

По словам Мейсон, многие другие бывшие участницы конкурсов "Мисс США" и "Мисс Вселенная" хотели рассказать о своём опыте, но "либо слишком боялись за собственную безопасность, либо их заставляют молчать с помощью соглашений о неразглашении (NDA) или правовых механизмов".

Бриттани Мейсон Фото: Instagram

В 2025 году Мейсон даже пыталась приобрести организацию "Мисс США", однако в итоге её владельцем стал Том Бродер.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Скандал вокруг благотворительной организации, которой руководила бывшая королева красоты, заставил власти Таиланда срочно начать проверку благотворительных фондов и организаций по всей стране.

Кейтлин Роуз Кеннеди-Мелансон, которая называет себя инфлюенсеркой в Instagram и была коронована как "Мисс Нью-Йорк Элит", не оплатила в полном объеме счет за свою свадьбу, состоявшуюся в сентябре 2025 года.

Украинская модель Екатерина Билык, обладательница титула Miss Supranational Ukraine 2025, рассказала Фокусу о своём опыте участия в международном конкурсе в Таиланде. Там девушка столкнулась с ужасным отношением к себе.