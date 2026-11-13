"Залишилися шрами": королеву краси змусили зробити небезпечну операцію (фото)

Колишня королева краси Бріттані Мейсон стверджує, що в підлітковому віці її примусили пройти "надзвичайно небезпечну" процедуру ліпосакції.

Учасниця конкурсу "Міс США" стверджує, що в підлітковому віці її змусили зробити "небезпечну" пластичну операцію. У неї досі залишилися шрами. Про це пише Page Six.

Королеві краси зробили небезпечну операцію

"У мене досі залишилися шрами", — каже Мейсон у новому інтерв’ю.

Вона додала, що на той час мала розмір одягу 2 (американський розмір, що відповідає невеликим параметрам), проте їй заявили, що до претенденток на участь у конкурсах краси висуваються "певні очікування".

40-річна Мейсон додала, що після операції "погано загоювалася".

"Я познайомилася з хірургом на вечірці після конкурсу "Міс Всесвіт"", — пояснила вона, додавши, що на той момент її зріст становив 178 см, а вага — 57 кг.

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Мейсон, яка здобула титул "Міс Індіана — 2008", мала непросте дитинство. Вона вирішила, що участь у конкурсах краси або служба в армії стануть для неї шансом "побудувати краще життя".

Бріттані Мейсон Фото: Instagram

У документальному фільмі вона розповідає, що відчувала, ніби дорослі з її оточення у світі "Міс США" цілеспрямовано готували її до певних дій. Однак, коли дівчину попросили уточнити цей коментар, вона відповіла: "Я не можу сказати більше. Мені б дуже хотілося. Сподіваюся, незабаром… Я працюю над тим, щоб отримати повний дозвіл на розголошення цієї інформації".

За словами Мейсон, багато інших колишніх учасниць конкурсів "Міс США" та "Міс Всесвіт" хотіли розповісти про свій досвід, але "або надто боялися за власну безпеку, або ж їх змушують мовчати за допомогою угод про нерозголошення (NDA) чи правових механізмів".

Бріттані Мейсон Фото: Instagram

У 2025 році Мейсон навіть намагалася придбати організацію "Міс США", проте зрештою її власником став Том Бродер.

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