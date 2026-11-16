Было 8 контузий: отец украинской актрисы пошел в СЗЧ и внезапно умер

Украинская актриса Елена Олар потеряла отца-военного, который трагически скончался после четырёх лет службы в Вооружённых силах. Из-за ухудшения состояния здоровья мужчина ушёл в СЗЧ, после чего внезапно скончался.

Отец актрисы был артиллеристом 9-го отдельного стрелкового батальона. В результате боевых действий мужчина получил восемь контузий. Об этом Елена Олар рассказала в интервью "РБК-Украина".

Ушёл в СЗЧ и умер

По словам Олар, её отец очень долго скрывал от близких, что его здоровье значительно ухудшилось. У мужчины были проблемы со зрением и сердцем. Во время последних выходов на позиции он уже почти не видел на один глаз. Несмотря на это, герой хотел продолжить службу, но в тылу.

Актриса отметила, что отец много раз просил командира отпустить его на лечение, но так и не получил разрешения. Из-за этого мужчина решил уйти в СЗЧ, предупредив об этом руководство.

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"Он просил о замене или переводе в тыловую часть. Говорил, что у него в голове началась каша: плохо соображает, забывает… Папа позвонил командиру и сказал, что собирается уходить. В ответ услышал: "Иди, если решишь вернуться, мы ждем тебя". Он вернулся домой", – рассказала Олар.

В итоге отец артистки пробыл дома около пяти-семи месяцев. При этом мужчина мечтал вернуться на службу. Он говорил, что физически здоров, так как не получил ранений, но внутренне "уже давно мертв", вспомнила Олар.

К сожалению, отец Елены скончался. Она приехала домой и обнаружила его мёртвым на полу в ванной. Причиной смерти стала остановка сердца.

"Я вошла в дом и обнаружила папу на полу. Он был в душе, был одет. У него остановилось сердце. Я винила себя, потому что в те дни могла быть дома. Началась истерика. Это тяжело. Я выбежала на улицу, кричала. Вызвала полицию. Он делал то, что должен был делать, и как мог, допуская ошибки. Я не идеализирую его. Но я безмерно уважаю его за то, что он делал для нас и для страны", — подчеркнула Олар.

Отец Елены Олар Фото: Instagram

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