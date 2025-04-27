Бывшая участница группы "ВИА Гра" Ксения Попова сообщила о гибели на войне своего отца Дениса.

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О смерти родного человека певица из Кривого Рога рассказала в социальной сети.

Это трагическое известие исполнительница узнала в субботу, 26 апреля.

"Мой отец погиб на войне. Все три года он защищал нашу страну... Пока не могу выходить на связь", — написала Ксения Попова, распространив совместное с ним фото.

Мама Ксении Юлия Згода в сторис рассказала, что ее муж вступил в ряды ВСУ еще в начале полномасштабного вторжения добровольцем.

Ксения Попова участвовала в телевизионном шоу "Х-Фактор 8", где вошла в команду Насти Каменских. В октябре 2020 года Попова стала участницей группы "ВИА Гра", в которой по февраль 2022 года выступала вместе с Софией Тарасовой и Ульяной Синецкой.

Группа "ВИА Гра" образца 2020 года

Напомним, 26 февраля 2025 года в Запорожской области во время выполнения боевого задания от удара российской управляемой авиабомбы погиб музыкант из Ивано-Франковской области Валентин Ембрик с позывным "Смычок". Мужчина пошел добровольцем на войну и служил во взводе беспилотных авиационных систем.

Фокус писал, что 14 декабря кинорежиссер и актер Олесь Санин сообщил о смерти актера театра и кино Якова Ткаченко. Он служил пулеметчиком в территориальной обороне и участвовал в боях под Угледаром.

Позже стало известно о гибели на фронте известного украинского актера Алексея Самойленко. Мужчина играл в сериале "Доктор Вера" и фильме "Прогулка в пустоте".