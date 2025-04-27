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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Три роки захищав країну: на війні загинув батько ексучасниці гурту "ВІА Гра" (фото)

Ксенія Попова
Фото: instagram.com/xseniyapopova | Ксенія Попова

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Ксенія Попова повідомила про загибель на війні свого батька Дениса.

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Про смерть рідної людини співачка з Кривого Рогу розповіла в соціальній мережі.

Цю трагічну звістку виконавиця дізналася у суботу, 26 квітня.

"Мій батько загинув на війні. Усі три роки він захищав нашу країну… Поки не можу виходити на зв'язок", — написала Ксенія Попова, поширивши спільне з ним фото.

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Мама Ксенії Юлія Згода у сторіс розповіла, що її чоловік долучився до лав ЗСУ ще на початку повномасштабного вторгнення добровольцем.

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Ксенія Попова брала участь у телевізійному шоу "Х-Фактор 8", де увійшла до команди Насті Каменських. У жовтні 2020 року Попова стала учасницею гурту "ВІА Гра", у якому по лютий 2022 року виступала разом із Софією Тарасовою та Уляною Синецькою.

Гурт "ВІА Гра" зразка 2020 року Fullscreen
Гурт "ВІА Гра" зразка 2020 року

Нагадаємо, 26 лютого 2025 року у Запорізькій області під час виконання бойового завдання від удару російської керованої авіабомби загинув музикант з Івано-Франківської області Валентин Ємбрик з позивним "Смичок". Чоловік пішов добровольцем на війну та служив у взводі безпілотних авіаційних систем.

Фокус писав, що 14 грудня кінорежисер та актор Олесь Санін повідомив про смерть актора театру й кіно Якова Ткаченка. Він служив кулеметником у територіальній обороні та брав участь в боях під Вугледаром.

Пізніше стало відомо про загибель на фронті відомого українського актора Олексія Самойленка. Чоловік грав у серіалі "Доктор Віра" та фільмі "Прогулянка у порожнечі".