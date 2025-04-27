Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Ксенія Попова повідомила про загибель на війні свого батька Дениса.

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Про смерть рідної людини співачка з Кривого Рогу розповіла в соціальній мережі.

Цю трагічну звістку виконавиця дізналася у суботу, 26 квітня.

"Мій батько загинув на війні. Усі три роки він захищав нашу країну… Поки не можу виходити на зв'язок", — написала Ксенія Попова, поширивши спільне з ним фото.

Мама Ксенії Юлія Згода у сторіс розповіла, що її чоловік долучився до лав ЗСУ ще на початку повномасштабного вторгнення добровольцем.

Ксенія Попова брала участь у телевізійному шоу "Х-Фактор 8", де увійшла до команди Насті Каменських. У жовтні 2020 року Попова стала учасницею гурту "ВІА Гра", у якому по лютий 2022 року виступала разом із Софією Тарасовою та Уляною Синецькою.

Гурт "ВІА Гра" зразка 2020 року

Нагадаємо, 26 лютого 2025 року у Запорізькій області під час виконання бойового завдання від удару російської керованої авіабомби загинув музикант з Івано-Франківської області Валентин Ємбрик з позивним "Смичок". Чоловік пішов добровольцем на війну та служив у взводі безпілотних авіаційних систем.

Фокус писав, що 14 грудня кінорежисер та актор Олесь Санін повідомив про смерть актора театру й кіно Якова Ткаченка. Він служив кулеметником у територіальній обороні та брав участь в боях під Вугледаром.

Пізніше стало відомо про загибель на фронті відомого українського актора Олексія Самойленка. Чоловік грав у серіалі "Доктор Віра" та фільмі "Прогулянка у порожнечі".